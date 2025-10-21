Seimas imasi svarstyti kitų metų PSDF biudžeto projektą

2026 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo pateikimo projektui antradienį pritarė 55 Seimo nariai, o 19 susilaikė.
„Gautos papildomos lėšos į PSDF bus skirtos sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų finansavimui“, – Seime teikdama pataisas sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Numatoma, kad kitų metų PSDF biudžeto rezervas bus 880,475 mln. eurų.
Dirbančiųjų įmokos, administruojamos „Sodros“, arba pagrindinė PSDF biudžeto dalis sieks 2,9 mlrd. eurų – 9,9 proc. daugiau nei 2025 metais (95 proc. visų pajamų). Valstybės biudžeto asignavimai sieks 188,234 mln. eurų (4,4 proc. visų PSDF pajamų).
Daugiau nei 1,1 mlrd. eurų sieks valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Prognozuojamas jų skaičius sieks virš 1,4 mln., už kiekvieną jų valstybė mokės 11 proc. daugiau nei šiemet – 780,69 euro per metus (2025 metais – 703,6 euro). Vidutinė dirbančiojo įmoka, numatoma, sieks 2168 eurus.
Anot ministrės, 148 mln. eurų siūloma skirti sveikatos paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti, kad gydymo įstaigų darbuotojų pastovioji atlyginimo dalis būtų tokia, kokia sutarta kolektyvinėje sutartyje. Dar 126 mln. eurų numatyti kompensuojamiems ir gydymo įstaigų perkamiems vaistams.
Už dar 15 mln. eurų bus indeksuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinės kainos, 30 mln. eurų – skubios pagalbos kompensavimui didinti, 17 mln. eurų – šeimos gydytojų tyrimų ir kitų paslaugų plėtrai.
Taip pat 17 proc. arba 21 mln. eurų siūloma didinti finansavimą greitajai pagalbai.
