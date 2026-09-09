Vaikų psichiatras apie Žlabių šeimos pažiūras: rodo visišką tamsą

Žlabių gyvenimo būdas kiek neįprastas: visus vaikus S. Žlabienė gimdė namuose, šeima nepripažįsta skiepų, jų vaikai nesimoko įprastoje mokykloje – jie ugdomi namuose.
„Aš nesidarau echoskopijos nėštumo metu. Tik vieną kartą pradžioje, kad patvirtintų nėštumą. Toks mano sprendimas, nes aš žinau neigiamą echoskopijos poveikį – jis gali turėti neigiamos įtakos net DNR struktūrai“, – LNK laidoje „Už ar prieš?“ apie savo gyvenimo būdą praėjusią savaitę pasakojo S. Žlabienė.
Laidoje vaikų psichiatras L. Slušnys teigė nepritariantis Žlabių gyvenimo būdui. O portalui delfi.lt specialistas plačiau išdėstė savo nuomonę apie tokį vaikų ugdymą.
S. Žlabienei LNK laidoje prabilus apie tai, kad jos vaikai gali rinktis, ar jiems geriau mokytis vakare, ar ryte, L. Slušnys pabrėžė, kad vaikams svarbu turėti nustatytą dienotvarkę.
„Aišku, galima mokytis ir po pietų, tačiau tai turi įvykti, nes dažnai vaikai mėgsta atidėti šituos dalykus“, – delfi.lt komentavo L. Slušnys.
L. Slušnys Žlabių pažiūras taip pat pavadino „primityviomis“.
„Pradėkime nuo paties fakto, kad tas žmogus šneka apie ultragarsą, kuris esą gali pakeisti genetiką nėštumo metu. Tai įsivaizduokite, ką man reiškia tokia šneka. Žmogus rodo visišką tamsą. Tai yra labai didelė tamsa, todėl net nėra apie ką šnekėti.
Manau, kad ir kituose dalykuose, kaip kalbos apie skiepus, rodo, kad ta samprata labai primityvi. Kitaip sakant, tokio labai neišsilavinusio, pasaulį labai siaurai suvokiančio žmogaus, kuris į daug ką žiūri ir naiviai, ir per daug supaprastintai.
Abejoju, ar toks žmogus gali kaip nors tinkamai padėti pamatus savo vaikams“, – teigė jis.
L. Slušnys taip pat pastebėjo ir gedulo stoką.
„Toks jausmas, kad gedulo visiškai nėra. Ir tai man jau visiškai saugiklius išmuša, kad žmogus rodo, jog stokoja ir empatijos“, – pažymėjo jis.
Naujausi komentarai