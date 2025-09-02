PSO pateikta statistika – daugiau nei šokiruojanti

PSO teigia, kad nors pastaraisiais metais savižudybių skaičius pasaulyje šiek tiek sumažėjo, pažanga kovojant su šia problema vis tiek yra gerokai per lėta.
2021 metais – paskutiniais metais, kurių duomenys yra prieinami – pasaulyje įvyko apie 727 000 savižudybių, nurodė Jungtinių Tautų sveikatos agentūra.
„Pasaulyje savižudybė yra daugiau kaip vienos iš 100 mirčių atvejų priežastis, o kiekvienam mirties atvejui tenka 20 bandymų nusižudyti“, – sakė PSO Neinfekcinių ligų ir psichikos sveikatos departamento laikinoji vadovė Devora Kestel.
Šios savižudybės „palietė daugybę kitų žmonių gyvenimų ir atėmė maitintojus, o draugai, globėjai ir artimieji buvo priversti kovoti su neįsivaizduojamais sunkumais“, – sakė ji žurnalistams.
PSO ataskaitoje „Pasaulinė psichikos sveikata šiandien“ pabrėžiama, kad savižudybės išlieka pagrindine jaunų žmonių mirties priežastimi įvairiame geografiniame bei socioekonominiame kontekste.
Joje pažymima, kad 2021 m. tai buvo antra pagrindinė 15-29 metų amžiaus merginų bei moterų ir trečia – tos pačios amžiaus grupės vyrų mirties priežastis.
Nepaisant to, kad 2000-2021 m. pasaulyje 35 proc. sumažėjo amžiumi pakoreguotas savižudybių skaičius, pasaulis vis dar nepasiekia užsibrėžto tikslo: vietoj siekiamo savižudybių skaičiaus sumažinimo trečdaliu 2015-2030 m., dabartinė pažanga rodo, kad bus pasiektas tik 12 proc. sumažėjimas, teigia PSO.
Psichikos sveikatos paslaugų pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių visuomenės sveikatos iššūkių.
„Stagnacija“
Savižudybių skaičius sumažėjo visuose regionuose, išskyrus Amerikos žemyną, kur per tą patį laikotarpį šis skaičius išaugo 17 proc. Beveik trys ketvirtadaliai visų savižudybių įvyksta mažesnių pajamų šalyse, kuriose gyvena didžioji dalis pasaulio gyventojų.
Nors turtingesnėse šalyse savižudybių skaičius, tenkantis tam pačiam gyventojų skaičiui, yra didesnis, jį sunku palyginti, nes jose ir duomenys surenkami tiksliau nei mažesnių pajamų šalyse, teigiama PSO ataskaitoje.
Agentūra įspėja, kad nors savižudybių skaičius po truputį mažėja, psichikos sutrikimų, tokių kaip nerimas ir depresija, paplitimas didėja.
„2011-2021 m. psichikos sutrikimų turinčių žmonių skaičius augo sparčiau nei pasaulio gyventojų skaičius“, – teigiama ataskaitoje.
Naujausiais duomenimis, daugiau nei milijardas žmonių gyvena su psichikos sveikatos sutrikimais.
PSO išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl didėjančių jaunimo psichikos sveikatos sutrikimų.
Nors šį augimą greičiausiai lemia daugybė veiksnių, PSO Psichikos sveikatos skyriaus vadovas Markas van Ommerenas teigė, kad „dvi pagrindinės hipotezės yra socialinė žiniasklaida ir COVID pandemijos poveikis“.
Šiame kontekste PSO išreiškė susirūpinimą dėl investicijų į psichikos sveikatą visame pasaulyje „stagnacijos“, nes vidutinės vyriausybės išlaidos psichikos sveikatai išlieka vos 2 proc. visų sveikatos biudžetų, t. y. nepakitusios nuo 2017 m.
Visame pasaulyje tik devyni procentai depresija sergančių žmonių gauna gydymą, nurodo PSO.
„Psichikos sveikatos paslaugų pertvarkymas yra vienas iš aktualiausių visuomenės sveikatos iššūkių“, – sakoma PSO vadovo Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso pareiškime.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
