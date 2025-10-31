Kaip psichologiškai pasiruošti išorės grėsmėms?

Būti atspariems dezinformacijai
„Kad visuomenė ir kiekvienas gyventojas atskirai būtų psichologiškai pasirengęs išorės grėsmėms, reikia suteikti informacijos, motyvaciją ir įgūdžių. Tik tuomet, kai visuomenė ir kiekvienas iš mūsų bus atsparus dezinformacijos ir propagandos srautui, nes turės pakankamai informacijos, žinių kaip pasirūpinti savimi ir artimaisiais, turės įgūdžių kaip tai daryti, galima bus teigti, kad esame pasirengę psichologiškai pasitikti išorės grėsmes“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skaičiuoja, kad kasmet gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytoją psichiatrą auga. Per 2024 m. Psichikos sveikatos centruose apsilankė daugiau nei 1 mln. 200 tūkst. pacientų. Tai beveik 100 tūkst. vizitų daugiau nei prieš metus. 2025 m. ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiuose Psichikos sveikatos centruose atsirado net keletas naujų paslaugų, kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Vaikams ir paaugliams
Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas didinamas vaikams ir paaugliams. Nuo liepos mėnesio pacientams nuo naujagimių iki 17 metų amžiaus paslaugas teikia trijų specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojas, meno terapeutas, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, medicinos psichologas.
Taip pat nuo liepos psichikos sveikatos centrų komanda papildyta nauju nariu – psichikos sveikatos atvejo vadybininku. Psichikos sveikatos atvejo vadybos paslaugos gali būti teikiamos patiriantiems sunkių psichikos sveikatos sutrikimų: sergantiems šizofrenija, sunkia depresija, turintiems priklausomybę nuo alkoholio, sergantiems vidutinio sunkumo arba organine depresija, kartu turintiems bet kokį kitą psichikos ir elgesio sutrikimą, stacionare gydytiems pacientams, kurie per 30 dienų po stacionarinio gydymo turėtų atvykti į psichikos sveikatos centrą psichikos sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai.
Atvejo vadybininko paslauga skiriama, kai yra nepatenkinama paciento socialinė, ekonominė situacija (pvz., pacientas neintegruotas į darbo rinką, blogi jo santykiai su šeima, artimaisiais, jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ir pan.). Psichikos sveikatos atvejo vadybininkas sudaro pagalbos planą ir prižiūri, kad jis būtų įgyvendinamas. Priklausomai nuo paciento būklės, atvejo vadyba gali būti taikoma vieną kartą per 3–4 savaites arba vieną kartą per savaitę.
Sergančių asmenų priežiūra
Dar viena nauja paslauga nuo liepos mėnesio teikiama Psichikos sveikatos centruose – priklausomybės ligomis sergančių asmenų priežiūra, už kurią mokamas skatinamasis priedas. Paslauga gali būti teikiama sergantiems: psichikos ir elgesio sutrikimais dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologiniu potraukiu azartiniams lošimams, kitais įpročių ir potraukių sutrikimais. Per metus suteikiama ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau 18 priežiūros atvejų, priklausomai nuo paciento būklės.
Taip pat pacientui, skiriant priklausomybių gydymą pakaitiniu gydymu sudėtiniu buprenorfinu ir naloksonu, gali būti teikiama nauja paslauga – priežiūra pas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros komandos gydytoją psichiatrą, per metus skiriama nuo 6 iki 18 apsilankymų.
Vyresnio amžiaus asmenų psichikos sveikatai stiprinti prieš porą metų patvirtinta socialinio recepto iniciatyvos paslauga, kuri senjorams suteikia galimybę dalyvauti nemokamose kultūros, sveikatingumo, neformaliojo švietimo ar kitose veiklose. Nuo šių metų rugpjūčio, siekiant didinti paslaugos efektyvumą, dalyviams privalu pasiūlyti 8 užsiėmimų ciklą, nes iki šiol pakako siūlyti tik keletą užsiėmimų.
