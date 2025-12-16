Ekspertas: lietuviai pasaulio pabaigai nepasiruošę

– Ar tikrai sušylama apsikabinus, kai paklysti miške ir šalta?
– Kai žmonės sušąla, dažnai bando apsikabinti vienas kitą, bet tuomet jie šildo vienas kito krūtinę, o nugaros lieka atviros – jos šąla. Kur kas efektyviau yra glaustis nugaromis ir susirietus – vadinamoje embriono pozoje. Tada kiekvienas savo rankomis šildo savo priekinę kūno dalį, o nugaros šyla nuo sąlyčio su kitu žmogumi. Apsikabinus tu šildai kitą, bet pats prarandi šilumą – todėl šildymuisi geriau glaustis nugaromis.
– O kaip su meškomis? Lietuvoje jų daugėja, žmonės su gamta susiduria vis dažniau. Ar meška gali bėgti į kalną? Ką daryti, jei ją sutinki?
– Yra paplitęs mitas, kad gyvūnai nori pulti žmones, bet tai netiesa. Meška žmogų puls tik tuomet, kai ginsis arba jaus pavojų. Bet jei jau atsitiko taip, kad meška vijasi – pabėgti bus labai sunku. Nesvarbu, į kalną ar nuo kalno, ji gali bėgti iki 65 km/val. greičiu. Taigi bėgimas – bloga idėja. Jei meška puola, reikia kristi ant žemės ir saugoti gyvybiškai svarbias kūno vietas – galvą, pilvą, krūtinę. Tiesiog laukti. Egzistuoja ir mitas, kad reikia apsimesti negyvu, bet tai neveikia – meška vis tiek gali tave draskyti, o tu neišlaikysi ir pradėsi rėkti. Tada viskas tik blogiau.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Miške sniego – tik likučiai. Bet jei atsidūrėme be vandens, ar tirpdyti sniegą yra efektyvu? Ar galima gerti sniegą?
– Sniego valgyti neapsimoka. Tu tik truputį atsigersi, bet labai atšalsi – organizmas eikvos daug energijos tam vandeniui sušildyti. Be to, sniegas – tai tarsi distiliuotas vanduo. Jis neturi mikroelementų, kurie reikalingi organizmui. Jei suvalgysi sniego, tai tik apie 5 proc. jo sudaro realus vanduo. Reikės suvalgyti labai daug, kad atsigertum. Todėl geriau tirpdyti sniegą katiliuke, užvirti, įdėti eglišakių – pagaminti arbatą. Tada vanduo prisipildys naudingų medžiagų ir bus saugus gerti. Priešingu atveju – tik pakenksi sau ir gali dar labiau susirgti.
– Ką daryti, jei pakliūvi į pūgą vairuodamas? Šildytis automobilyje ar ne?
– Priklauso nuo situacijos, bet jei automobilis jau įstrigo ir negalite pajudėti, jį reikia šildyti iš vidaus. Galima naudoti žvakutes, bet būtina pasirūpinti, kad į vidų patektų deguonies. Taip pat – šilti drabužiai, pledai. Ko daryti nereikia – laikyti įjungtą variklį ilgą laiką. Kai automobilio vidus sušyla, sniegas ant išorės pradeda tirpti, susidaro kondensatas, kuris sukelia drėgmę salone. Tai gali būti pavojinga. Tave gali rasti kaip filmų scenoje – uždususį užrakintame automobilyje. Rezultatas – toks pats.
Apklausa rodo, kad net ekstremalioms situacijoms pasirengę labai nedaug žmonių.
– Atrodo, kad lietuvis turėtų būti šalia gamtos – iš senelių, prosenelių dar turėtume turėti daug žinių. Ar lietuviai pasiruošę pasaulio pabaigai?
– Oi, tikrai ne. Apklausa rodo, kad net ekstremalioms situacijoms pasirengę labai nedaug žmonių. Neturi nei evakuacinio krepšio, nei plano, ką daryti. Viskas gali baigtis visišku chaosu.
– Trys daiktai, be kurių neišeinate iš namų ir kurie galėtų padėti išgyventi?
– Peilis, turniketas ir vanduo. Ir, žinoma, pirmosios pagalbos rinkinys – visada mano kuprinėje.
(be temos)