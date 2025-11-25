Kreiptis pagalbos skatina visapusiškas rūpestis

„Pagalbos prireikia net ir patiems stipriausiems“, – tvirtino Laimutė Baronienė, Kauno miesto poliklinikos vyresnioji slaugos administratorė ir medicinos psichologė. Ji teigia, kad kreipimosi priežastys šiame iššūkių kupiname pasaulyje labai įvairios: sutrikęs miegas, nerimas, liūdesys, įvairios krizinės situacijos, taip pat dėl pasaulyje vykstančių neramumų išgyvenamas nesaugumo jausmas.
Pritaikė naują modelį
Įsigilinti į kiekvieną atvejį ir nustatyti tikslius pagalbos poreikius įstaigai padeda sėkmingai integruotos psichikos sveikatos paslaugos ir šiuolaikiniai modeliai, kurių centre – rūpestis žmogumi. Įgyvendinant šį projektą, pagalbą kauniečiams teikiančią psichikos sveikatos specialistų komandą papildė nauja pareigybė – atvejo vadybininkas. Šis specialistas pacientui padeda sudaryti individualų gydymo planą, suprasti savo teises, pasiekti reikalingas paslaugas, net sukurti krizių valdymo strategiją.
Svarbių pokyčių į Kauną ir kitas šalies vietoves atnešęs projektas buvo finansuojamas iš ES ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Kauno miesto poliklinika nuo pat pradžių nusprendė įsitraukti į projektą, nes neabejotinai sutapo įstaigos ir projekto tikslai. „Mūsų poliklinika teikia tiek profesionalias, tiek inovatyvias sveikatos priežiūros paslaugas. Naujovės – mūsų kasdienybės dalis, o iššūkiai padeda tobulėti“, – patirtimi dalijosi L. Baronienė.
Pasiekė daugiau, nei buvo užsibrėžta
Pusantrų metų trukęs projektas suteikė galimybę gerinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijas. „Žinoma, dar vienos pareigybės atsiradimas įnešė naujų iššūkių: teko ieškoti daugiau darbuotojų, plėtėsi komandos, reikėjo erdvės papildomoms darbo vietoms. Tačiau kartu buvo išsigryninti komandos narių vaidmenys, aiškiau nustatytos atsakomybių ribos, mat iki šiol dalį atvejo vadybininko funkcijų tekdavo atlikti socialiniam darbuotojui“, – teigia viena iš projekto koordinatorių L. Baronienė. Projekto metu atvejo vadybininko paslaugas gyventojams teikė devyni darbuotojai, dirbantys penkiuose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose.
Aktyvus darbuotojų įsitraukimas į projektą lėmė, kad išsikelti tikslai buvo ne tik sėkmingai pasiekti, bet ir viršyti: Kauno miesto poliklinika buvo užsibrėžusi per penkiolika mėnesių tęstines paslaugas suteikti 100-ui tikslinės grupės dalyvių, tačiau iš viso projekte dalyvavo ir paslaugas gavo 114 pacientų. „Atsižvelgiant į tai, kad tikslinę grupę sudarė pacientai, susiduriantys su sunkumais dėl žalingo alkoholio vartojimo, toks rezultatas laikomas reikšmingu pasiekimu“, – apibendrino pašnekovė. Be to, dalį pacientų pavyko motyvuoti pradėti gydytis.
Svarbus artimųjų vaidmuo
Medicinos psichologė L. Baronienė atkreipia dėmesį, kad pacientai, susiduriantys su priklausomybe ar kitais psichikos sveikatos sunkumais, neretai patys nesiryžta ar nesugeba kreiptis pagalbos – juos apima gėdos jausmas, kyla baimė būti pasmerktiems ar tiesiog ištinka motyvacijos stoka. „Tokiais atvejais labai svarbus artimųjų vaidmuo. Jei pacientas vengia kreiptis pats, rekomenduojame tai padaryti artimiesiems, – akcentavo L. Baronienė. – Psichikos sveikatos centro specialistai gali suteikti profesionalią konsultaciją, padėti geriau suprasti situaciją, pasiūlyti galimus veiksmų planus ir kartu ieškoti tinkamiausių sprendimų“.
Pasak specialistės, artimųjų pagalba ir palaikymas dažnai tampa pirmuoju žingsniu, padedančiu pacientui ryžtis priimti pagalbą ir pradėti sveikti.
Taip pat būna situacijų, kai žmogus nėra tikras, į kokį specialistą turėtų kreiptis. Tada ypatingą vaidmenį atlieka būtent atvejo vadybininkai – jie tampa pirmuoju kontaktu, padedančiu orientuotis sistemoje, suteikiančiu informaciją, atsakančiu į rūpimus klausimus ir nukreipiančiu pas tinkamus specialistus. Svarbiausia – jie padeda žmogui nebijoti žengti pirmojo žingsnio pagalbos link.
Pašnekovės teigimu, prieinama ir palaikanti sistema didina pasitikėjimą, skatina atvirumą ir lemia, kad vis daugiau gyventojų drąsiau kreipiasi pagalbos.
Apie nemokamas emocinės ir socialinės pagalbos paslaugas savo savivaldybėje galite sužinoti PagalbaRegionuose.lt.
