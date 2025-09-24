„Žalgiris“ saviems sirgaliams prisistatė užtikrinta pergale prieš šiauliečius

Tomo Masiulio kariauna namuose 93:72 (23:20, 27:9, 20:25, 23:18) pranoko „Šiaulius“ (1-1) ir įsirašė antrąją pergalę LKL, kurią remia Betsson, sezone.
Susitikimo startas abiem ekipoms klostėsi klampiai – nei vieni, nei kiti nesugebėjo atitrūkti, o pirmaujanti komanda pirmajame kėlinyje keitėsi nuolat. Du Moseso Wrighto dvitaškiai ketvirčio pabaigoje į priekį išvedė žalgiriečius – 23:20.
Antrajame kėlinyje šeimininkai ėmė perlaužinėti rungtynes. Prabėgus kelioms minutėms komandas jau skyrė dviženklis skirtumas (37:27), tačiau „Žalgiris“ nestabdė ir Mantui Rubštavičiui pirmosios dalies pabaigoje realizavus tritaškį iš šiauliečių perspektyvos situacija darėsi dar labiau nepavydėtina – 29:50.
Po pertraukos padėtis stabilizavosi ir svečių skirtumas pernelyg neaugo, tačiau jiems mažinti deficito taip pat nesisekė. Pozityvo Dariaus Songailos auklėtinių stovykloje įpūtė trečiojo ketvirčio finišas, leidęs išlaikyti šiokią tokią viltį – 54:70.
Saulės miesto atstovams dar buvo pavykę priartėti per 12 taškų nuo oponentų (65:77), bet vėl nurūko į priekį (90:68) ir ramiai sulaukė finalinės sirenos.
Žalgiriečių vedliu šįsyk tapo ekipoje debiutavęs Maodo Lo. Europos čempionas pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 17 naudingumo balų.
Rezultatyvumu Kauno klube niekas neprilygo Ignui Brazdeikiui, pelniusiam 13 taškų (2/3 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud.). Po 12 taškų pridėjo vidurio puolėjai – M. Wrightas bei Laurynas Birutis.
Vienintelis ryškesnis šviesulys „Šiaulių“ klube buvo Jordanas Brownas, mačą baigęs su 16 taškų, 5 atkovotais kamuoliais ir 13 naudingumo balų.
Kauniečiai vertėsi be dviejų Dovydų – Buikos ir Giedraičio. Šiauliečiai savo gretose vis dar neturi Siimo Sanderio-Venes.
„Žalgiris“: Ignas Brazdeikis 13, Mosesas Wrightas ir Laurynas Birutis po 12, Maodo Lo 11, Ąžuolas Tubelis 9, Nigelis Williamsas-Gossas 7, Sylvainas Francisco ir Deividas Sirvydis po 6.
„Šiauliai“: Jordanas Brownas 16, Danielis Baslykas 11, Cedricas Hendersonas 10, Cameronas Reddishas 9, Dayvionas McKnightas 8, Oskaras Pleikys 6.
