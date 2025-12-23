Tomas Masiulis: jokio atsipalaidavimo

Treniruotės – retenybė
Žalgiriečiai, Eurolygos turnyre sutriuškinę Belgrado „Partizan“ komandą 109:68, Karaliaus Mindaugo taurės („Citadele“-KMT) varžybose 118:73 nušlavė „Jonavą Hipocredit“.
Kauniečiai ir jonaviečiai antras ketvirtfinalio rungtynes žais kitąmet sausio 17-ąją, tačiau vargu ar dar yra abejojančiųjų, kas jau turi kelialapį į finalo ketverto turnyrą.
„Rimtai žiūrėjome į šią dvikovą ir atlikome darbą iki galo, – po pirmos akistatos su Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato autsaideriais kalbėjo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis. – Varžybų tvarkaraštis toks, kad nėra kada treniruotis, todėl kiekvieną mačą reikia žaisti visomis jėgomis, jokio atsipalaidavimo. Reikia išlaikyti tokį lygį. Profesionalumas ir stabilumas – neatsiejami dalykai.“
Duris į „Citadele“-KMT finalo ketverto turnyrą pravėrė Utenos „Juventus“ ekipa – savo aikštėje 76:73 palaužė Panevėžio „Lietkabelį“. Šios komandos dar kartą susitiks sausio 18-ąją „Kalnapilio“ arenoje, į pusfinalį žengs ta, kurios įmestų ir praleistų taškų skirtumas po dviejų mačų bus geresnis.
Šiandien jėgas išmėgins Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ ir Klaipėdos „Neptūnas“, „Šiauliai“ ir Vilniaus „Rytas“.
K. Sloukas negaluoja
Šiandien „Žalgiris“ savo arenoje žais Eurolygos 18-ojo turo rungtynes su Atėnų „Panathinaikos“ krepšininkais.
Praeitą savaitę „Panathinaikos“ svečiuose 81:77 įveikė Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahce“, o namuose 93:82 privertė kapituliuoti turnyro lyderį Tel Avivo „Hapoel“.
Šioms dvikovoms nebuvo registruotas Atėnų ekipos gynėjas Marius Grigonis. Pastarąjį kartą lietuvis Eurolygos mačą žaidė gruodžio 11-ąją su Milano „EA7 Emporio Armani“ (taškų nepelnė, „Panathinaikos“ pralaimėjo 89:96).
M. Grigonis šį Eurolygos sezoną žaidė iš viso devynerias rungtynes, pelnė 3 taškus.
2024-ųjų vasarą kaunietis pratęsė sutartį su „Panathinaikos“ klubu iki 2027-ųjų sezono pabaigos.
Graikijos žiniasklaidos duomenimis, dėl atsinaujinusios kojos traumos su „Žalgiriu“ nerungtyniaus vienas Atėnų ekipos lyderių Kostas Sloukas.
D. Giedraičio neskubins
„Taip, tai nuostolis, bet, manau, nelabai skaudus, nes „Panathinaikos“ turi kitų talentingų ir patyrusių žaidėjų, jie tikrai pasitemps“, – naujieną apie K. Slouką komentavo T. Masiulis.
Žalgiriečių treneris atkreipė dėmesį į naudingiausią varžovų krepšininką – gynėją Kendricką Nunną (per rungtynes pelno vidutiniškai po 19,1 taško).
„Visos komandos jam skiria labai daug dėmesio, bet jis vis tiek labai rezultatyvus. Turime idėjų, kaip jį sustabdyti, pabandysime“, – teigė T. Masiulis.
Strategas pridūrė, kad kojos skausmai vis dar neduoda ramybės Dovydui Giedraičiui – gynėjas nežaidė nei su „Partizan“, nei su „Jonava Hipocredit“.
„Jo neskubinsime, suteiksime laiko, nes pirmiausia norime būti 100 proc. užtikrinti, kad jis – sveikas“, – reziumavo T. Masiulis.
KMT ketvirtfinalis
„Jonava Hipocredit“–Kauno „Žalgiris“ 73:118 (21:33, 10:25, 19:35, 23:25). 535 žiūrovai. M. Ashtonas-Langfordas (6 rezultatyvūs perdavimai) ir D. Slavinskas po 12 taškų / Ą. Tubelis 20 taškų (5/6 dvitaškių, 1/1 tritaškių, 7/8 baudų metimų).
Utenos „Juventus“–Panevėžio „Lietkabelis“ 76:73 (18:15, 23:15, 14:18, 21:25). 1 864 žiūrovai. I. Vranešas 20 taškų (8/10 dvitaškių, 5 atkovoti kamuoliai) / M. Flowersas 22 taškai (6/10 baudų metimų, 6 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos).
Eurolyga
1. „Hapoel“ 12 5 +93
2. „Barcelona“ 12 5 +49
3. „Valencia“ 11 6 +68
4. „Panathinaikos“ 11 6 +51
5. „Fenerbahce“ 10 6 +31
6. „Monaco“ 10 7 +110
7. „Žalgiris“ 10 7 +92
8. „Crvena zvezda“ 10 7 +53
9. „Real“ 10 7 +29
10. „Olympiakos“ 9 7 +63
11. „Emporio Armani“ 9 8 –1
12. „Virtus“ 8 9 –10
13. „Dubai“ 8 9 –22
14. „Maccabi“ 7 10 –39
15. „Baskonia“ 6 11 –43
16. „Anadolu Efes“ 6 11 –68
17. „Partizan“ 6 11 –124
18. „Paris Basketball“ 5 12 –49
19. „Bayern“ 5 12 117
20. ASVEL 4 13 –166
