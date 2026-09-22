„Žalgiris“ iš pajūrio parsivežė pergales

Žalgiriečiai svečiuose 93:69 sutriuškino praėjusio sezono bronzos medalių laimėtoją Klaipėdos „Neptūną“.
„Svarbiausia – gynyba: norime būti aktyvūs ir fiziški. Jei gynyba užtikrinta, tuomet ir puolimas gerai sekasi“, – reziumavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Klaipėdiečių gretose blykstelėjo buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės skriaudėjas islandas Elvaras Fridrikssonas: pelnė 17 taškų (pataikė 4/6 tritaškių), atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Rugsėjo 17-ąją „Žalgiris“ taip pat pajūryje 98:77 privertė kapituliuoti „Gargždus“, kurie vėliau atsigriebė įveikę „Šiaulių“ ekipą – 90:79. Kauniečiai su šiauliečiais susitiks rugsėjo 27-ąją.
Sėkmingai startavo LKL naujokė „Tauragės“ komanda – po pratęsimo 95:90 palaužė Jonavos „Hipocredit“.
Tauragės klubas – 18-ojo šalies miesto atstovas nuo LKL įkūrimo, tačiau šiuo metu ekipoje – tik vienas žaidėjas tauragiškis: 20-metis Nojus Kiselevičius.
Dramatiškai susiklostė Aukštaitijos derbis: Panevėžio „Lietkabelis“ per mačą su Utenos „Juventus“ buvo atsilikęs 29:50, tačiau sugebėjo perimti iniciatyvą ir laimėti 84:82.
„Atidavėme varžovams labai svarbų tašką, kuris ateityje mums gali itin brangiai kainuoti“, – teigė „Juventus“ strategas Laimonas Eglinskas.
Rezultatai
„Neptūnas“–„Žalgiris“ 69:93 (18:20, 16:20, 17:21, 18:32). Klaipėda, „Švyturio“ arena, 4 698 žiūrovai. E. Fridrikssonas 17 taškų (4/6 tritaškių, 6 rezultatyvūs perdavimai), M. Girdžiūnas 11 (4 klaidos), H. Drellas 10 / M. Blaževičius 15 taškų (6 atkovoti kamuoliai), J. Valančiūnas 12 (6/6 baudų metimų, 7 atkovoti kamuoliai), S. Brownas 13 (4/6 tritaškių), Ą. Tubelis 11 (5 atkovoti kamuoliai).
„Tauragė“–„Hipocredit“ 95:90 (16:18, 25:20, 26:11, 14:32, 14:9). Tauragės sporto centras, 1 780 žiūrovų. V. Kariniauskas (6 rezultatyvūs perdavimai) ir J. Blackmonas po 20 taškų / N. Johnsonas 24 taškai.
„Lietkabelis“–„Juventus“ 84:82 (13:26, 14:20, 32:21, 25:15). Panevėžys, „Kalnapilio“ arena, 1 269 žiūrovai. O. Jaramazas 15 taškų / L. Beliauskas 19 taškų (5/6 tritaškių, 5 klaidos).
„Gargždai“–„Šiauliai“ 90:79 (15:25, 19:23, 27:18, 29:13). Gargždų sporto centras, 1 169 žiūrovai. J. Carlosas 23 taškai (9 rezultatyvūs perdavimai) / S. Fofana 16 taškų.
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