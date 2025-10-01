„Žalgiris“ mėgins įkopti į Eurolygos viršūnę

Miuncheno „Bayern“ be Roko Jokubaičio atrodo kaip įkandamas varžovas Tomo Masiulio kariaunai. Tačiau kitoje barikadų pusėje – ne tik šeimininkams sėkminga „SAP Garden“ arena, bet ir patyręs strategas Gordonas Herbertas.
66-erių metų „Bayern“ ekipos ir Kanados rinktinės vairininko vedami Vokietijos čempionai Atėnuose 79:87 pralaimėjo „Panathinaikos“, tačiau savo aikštėje 97:88 patiesė Belgrado „Crvena Zvezda“, kurią šiomis dienomis papildė Donatas Motiejūnas. Pergalę prieš serbus nulėmė Europos čempiono Andeaso Obsto 31 taškas.
„Žalgirio“ bagaže dar svaresni laimėjimai: pirmame ture išvykoje 89:84 pranoktas Eurolygos vicečempionas „Monaco“, o antrajame Kaune 84:81 – Šarūno Jasikevičiaus muštruojama Eurolygos čempionė Stambulo „Fenerbahce“.
„Svarbiausia bus sustabdyti greitą „Bayern“ puolimą. Jie turi daug metikų, atakuoja greitai, laisvai. Kitas dalykas – puolant atkovoti kamuoliai. Vokiečiai atkovoja net 44 proc. kamuolių puolime – praktiškai tiek pat, kiek įprasta gynyboje! Tad pirmiausia – šie du dalykai, o tuomet jau galima kalbėti apie taktiką“, – pabrėžė T. Masiulis.
– Treneri, ar pasikeitus „Bayern“ komandos branduoliui jų žaidimo braižas išliko panašus?
– Taip. Šiemet jie pridėjo atletiškumo, labiau yra orientuoti į gynybą. Puolant G. Herberto žaidėjams smagu žaisti, nes jis suteikia daug laisvės, visi gerai jaučiasi. Matyti, kad komandoje geras mikroklimatas.
– Praeitą turą žaidėte su Šaro vadovaujama „Fenerbahce“, kur laisvės ir improvizacijos gerokai mažiau. Kokio stiliaus varžovui jums, kaip treneriui, ruoštis sunkiau?
– Tikslaus atsakymo neturiu. Prieš Šarūną buvo kažkiek lengviau, nes daugmaž žinome, ką kokioje situacijoje jie darys. Dabar taip pat lyg ir žinome, kaip varžovas nori žaisti, kaip nori atakuoti. Bandome prisitaikyti prie kiekvieno priešininko. Rengiame daug vaizdo peržiūrų, daug analizės.
– Kas lemia „Bayern“ įspūdingą kovą dėl kamuolio puolime – komandinis išsidėstymas ir taktika ar kiekvieno žaidėjo individualios pastangos bei kovingumas?
– Šiam dalykui talento tarsi nereikia, reikia tik noro. Buvome pastebėję ir praėjusiais metais (dirbant „Fenerbahce“ – aut. past.), kaip „Bayern“ varžovai kovoja dėl kamuolių puolime. Manau, kad tai nėra atsitiktinumas, jie ta kryptimi dirba. Dėl kamuolio kovoja ne tik aukštaūgiai, bet ir visi gynėjai. Atkovoję kamuolį jie iškart ieško tritaškio metimo.
– Jų snaiperis A. Obstas – unikalus žaidėjas. Ar ruošiantis jį stabdyti yra išskirtinis planas, kitoks nei prieš kitus metikus?
– Didžiausias planas – neleisti jam gauti kamuolio, bet tai nėra lengva padaryti. A. Obstas – krepšininkas, kuris praeitą turą vienas apžaidė „Crvena Zvezda“, pataikęs devynis tritaškius. Jei jo diena, pataiko sudėtingus metimus ir nelabai galima ką padaryti. Svarbiausia, neleisti jam patogiai mesti, kad gerai pasijaustų. Bandysime tą padaryti.
– Puolime daug įtakos turi ir po 11 taškų pelnantis bei po 5 rezultatyvius perdavimus atliekantis gynėjas iš Kanados Xavieras Rathanas-Mayesas. Kokie gynybos akcentai bus prieš jį?
– Jis yra vienas lyderių, turintis daug veiksmų laisvės. Bandysime riboti jo metimus, stumti jį į silpnąją pusę, kad jis prieš save matytų kuo daugiau žalių marškinėlių. Sieksime, kad jis daugiau skirstytų kamuolį, o ne mestų į krepšį pats.
„Bayern“
Gynėjai, įžaidėjai: Xavieras Rathanas-Mayesas (ūgis 193 cm, Kanada), Justinianas Jessupas (198 cm, JAV), Andreasas Obstas (191 cm, Vokietija), Stefanas Jovičius (196 cm, Serbija), Justus Hollatzas (195 cm, Vokietija), Kamaras Baldwinas (185 cm, JAV-Sakartvelas).
Puolėjai: Oscaras Da Silva (206 cm, Brazilija-Vokietija), Nielsas Giffey (200 cm, Vokietija), Vladimiras Lučičius (204 cm, Serbija), Aleksa Radanovas (201 cm, Serbija), Isiaha Mike'as (202 cm, Kanada), Elias Harrisas (203 cm, Vokietija), Marco Frankas (198 cm, Vokietija).
Vidurio puolėjai: Johannesas Voigtmannas (211 cm, Vokietija), Leonas Kratzeris (212 cm, Vokietija), Wenyenas Gabrielis (209 cm, Pietų Sudanas-JAV), Davidas McCormackas (208 cm, JAV).
Vyriausiasis treneris Gordonas Herbertas (Kanada-Suomija).
Naujausi komentarai