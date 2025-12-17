 Žalgiriečiai neprilygo „Anadolu Efes“ krepšininkams

2025-12-17 22:03
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ (9-7) komanda Eurolygos dvigubą savaitę pradėjo pralaimėjimu. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose nusileido Stambulo „Anadolu Efes“ (6-10) krepšininkams 64:87 (17:28, 18:9, 16:26, 13:24).

„Žalgirio“ gretose pirmasis tolimu metimu pasižymėjo Sylvainas Francisco, baudą įmetė Laurynas Birutis, puolime atkovotą kamuolį taškais vertė Ąžuolas Tubelis – 6:4. Ą.Tubelis pelnė dvitaškį su pražanga, baudas sumetė Edgaras Ulanovas, po krepšiu prasiveržė Nigelas Williamsas-Gossas – 13:18. Per likusias 3 pirmojo kėlinio minutes šeimininkams baudas sumetė Mosesas Wrightas ir S. Francisco, bet varžovai rinko dar daugiau taškų – 17:28.

Po puikiai išpildyto derinio Deividas Sirvydis smeigė tritaškį, vėliau N. Williamsas-Gossas realizavo baudų metimus, D. Sirvydis pelnė taškus greitoje atakoje – 24:28. L. Birutis dukart įmetė po S. Francisco perdavimų, pats Sylvainas taikliai atakavo iš toli – 31:34. Maodo Lo ir E. Ulanovas pataikė dvitaškius, o per antrąjį kėlinį vos 9 taškus praleidę žalgiriečiai priartėjo – 35:37.

Trečiojo kėlinio pradžioje L. Birutis lygino rezultatą (37:37), bet varžovų snaiperis Cole‘as Swideris greitai atsakė 6 taškais – 37:43. N. Williamsas-Gossas įmetė dvitaškį ir tolimam metimui išvedė Dustiną Slevą – 42:45. L. Birutis dėjo į krepšį po S. Francisco perdavimo, N. Williamsas-Gossas pataikė iš trijų taškų zonos – 47:52. M. Wrightas ir E. Ulanovas pelnė dvitaškius, tačiau žalgiriečiai prieš paskutinį ketvirtį atsiliko 51:60.

E. Ulanovas tritaškiu dar gaivino viltį (54:65), S. Francisco ir N. Williamsas-Gossas pelnė taškus, bet varžovai dar labiau nubėgo į priekį – 59:80. Pirmuosius taškus šio sezono Eurolygoje rinko Dovydas Giedraitis, tritaškį įmetė I. Brazdeikis, o švieslentė fiksavo galutinį rungtynių rezultatą – 64:87.

„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 11, S. Francisco 10 (5 rez. perd.), E. Ulanovas 9 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), L. Birutis 9, Ą. Tubelis 6 (6 atk. kam., 2 blk.), D. Sirvydis 5 (2 per. kam.), M. Wrightas 4, D. Sleva 3, I. Brazdeikis 3, D. Giedraitis 2, M. Rubštavičius 0.

„Anadolu Efes“: C. Swideris 18, V. Poirier 14 (6 atk. kam.), J. Loydas 12.

Šiame straipsnyje:
Eurolyga
Kauno Žalgiris
Stambulo Anadolu Efes

Komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
kaunietis
Rodos jog komanda netreniruojama. Matyti , kad jokių kombinacijų nemoka. Yra tempiamas laikas gynėjui esant su kamuoliu, vėliau jis šveičia kamuolį link lanko ,kartais įkrenta, bet dažniausiai ne. Iš arti kamuolys permetamas per lanką, nes nuo lentos nesugebama mesti. Ginantis, būtinai stengiamasi bauduoti, kad būtų 2+1 ir 3+1, o dėl kovos , kad atkovoti kamuolį, centras [ birkutis] to nemoka, kaip ir dedant kamuolį, kur pirmiausia stengiasi rasti kaip užsikabinti ant lanko, o ne įdėti kamuolį... Bjauru žiūrėti, kai nesistengiama, nėra jokios koncentracijos, nebandoma atsidenginėti ir pasuotis [ žaisti kombinacinį krepšinį ]. Apgailėtinai žaidė visa komanda, o treneris - tikras nulis...
0
0
Joo
Nyku Buvo rasyta kiek nebus zaideju Efes, kiti penki ale traumuoti žais...mūsų sveiki neprilygo jų traumuotiems...cha cha cha... nyku
1
0
kripių
brigada toliau degraduoja - tai s k y s t a b l a u z d ž i ų rinktinė, su tokiais " asais" treneris net nesuvokia , dėl ko dažnai ima minutes
0
0
Visi komentarai (4)

