Pergalėje prieš „Gargždus“ – net 108 žalgiriečių pelnyti taškai

Pirmuosius taškus „Žalgiriui“ pelnė Sylvainas Francisco, Laurynas Birutis blokavo varžovo metimą ir Nigelo Williamso-Gosso perdavimą vertė dėjimu, Ąžuolas Tubelis rinko 4 taškus – 8:10. N.Williamsas-Gossas rezultatyviai užbaigė reidą ir kitoje atakoje dar vienam dėjimui surado L.Birutį – 12:13. Maodo Lo prasiveržė po krepšiu bei pirmajam šeimininkų taikliam tritaškiui išvedė Deividą Sirvydį – 17:19. N.Williamsas-Gossas sumetė baudas, S.Francisco realizavo tritaškį iš kampo ir kabino kamuolį Moseso Wrighto dėjimui – 24:19. Pirmąjį kėlinį uždarė Manto Rubštavičiaus tritaškis ir S.Francisco metimas iš vidutinio nuotolio – 29:22.
Antrojo kėlinio pradžioje M.Rubštavičius ir S.Francisco pataikė po 1 baudą, M.Wrightas pasižymėjo po puolime atkovoto kamuolio – 33:22. Tarp dviejų M.Rubštavičiaus taiklių tritaškių įsiterpė ir Edgaro Ulanovo tolimas metimas, L.Birutis ir N.Williamsas-Gossas rinko taškus iš po krepšio – 46:33. Ą.Tubelis pelnė 4 taškus, D.Sirvydis smeigė tritaškį, dar kartą įdėjo L.Birutis – 56:40.
Prasidėjus trečiajam kėliniui, Ą.Tubelis ir N.Williamsas-Gossas pelnė po 4 taškus, M.Lo didino „Žalgirio“ pranašumą iki 20 taškų – 66:46. D.Sirvydis įmetė iš po krepšio, S.Francisco – iš toli, Dustinas Sleva ir L.Birutis dar labiau augino persvarą – 76:48. M.Wrightas dėjo į krepšį po S.Francisco perdavimo, D.Sleva pridėjo dar 4 taškus – 82:58.
M.Wrightas rinko dar 3 taškus ir net ketvirtąjį kartą blokavo „Gargždų“ metimą, M.Rubštavičius prasiveržė po krepšiu, D.Sleva įmetė tritaškį – 90:58. Savo taškų sąskaitą atsidarė Kajus Mikalauskas, o 8 taškus rinkęs M.Rubštavičius pelnė ir komandos šimtąjį tašką – 100:62. Rungtynes uždarė jaunųjų Dominyko Duabario ir K.Mikalausko taškai – 108:71.
„Žalgiris“: M.Rubštavičius 20, Ą.Tubelis 14 (6 atk. kam., 2 per. kam.), L.Birutis 12 (5 atk. kam., 3 blk), S.Francisco 11 (6 rez. perd.), N.Williamsas-Gossas 10 (9 rez. perd., 2 per. kam.), M.Wrightas 9 (7 atk. kam., 4 blk.), D.Sleva 9, D.Sirvydis 8, M.Lo 4, K.Mikalauskas 4, D.Daubaris 4, E.Ulanovas 3.
„Gargždai“: T.Pulliamas 17 (6 rez. perd.), P.Petrilevičius 14 (7 atk. kam.), J.Pipkinskas 10 (3 per. kam.).
