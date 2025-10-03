„Žalgirio“ startas Eurolygoje: palaužė vicečempionus

Blykstelėjo naujokai
Žalgiriečiai svečiuose 89:84 įveikė praeito Eurolygos sezono vicečempionę – „Monaco“ ekipą.
Pasižymėjo Kauno komandos naujokai: Mosesas Wrightas surinko 21 tašką (pataikė 7/7 dvitaškių, šešis kartus atkovojo kamuolį), Nigelas Williamsas-Gossas pelnė 14 taškų, Maodo Lo – 11 taškų.
„Dėkoju komandos draugams – jie sukūrė man daug palankių progų geriems metimams“, – teigė M. Wrightas.
„Noriu, kad jis taip žaistų ir ateityje, net dar geriau“, – kalbėjo T. Masiulis.
Trenerio teigimu, pavyko „Žalgirio“ gynybos planas, o „Monaco“ strategas Vassilis Spanoulis kritiškai įvertino savo ekipos pastangas sustabdyti kauniečius.
„Taip gindamiesi negalime tikėtis laimėti. Geresnės buvo tik paskutinės penkios ketvirto kėlinio minutės“, – reziumavo V. Spanoulis.
Svečiuose – čempionai
Šiandien žalgiriečiai savo arenoje išmėgins jėgas su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“.
Eurolygos čempionai taip pat pergale pradėjo sezoną – namuose 96:77 nugalėjo „Paris Basketball“ ekipą.
„Šiuo metu dar neverta kalbėti apie žaidimo grožį – dauguma komandų tik pradeda žygį“, – svarstė Š. Jasikevičius, pasigedęs geresnės sviškių kovos dėl kamuolio („Fenerbahce“ neprilygo paryžiečiams 35:46).
Š. Jasikevičius, be kita ko, pasveikino buvusį bendražygį T. Masiulį su sėkmingu debiutu Eurolygoje.
Šiuo metu „Fenerbahce“ trenerių štabe dirba buvęs „Žalgirio“ ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairininkas Kazys Maksvytis ir fizinio rengimo specialistas Mantas Valčiukaitis.
M. Grigonis – rikiuotėje
Po traumos ir operacijos sutvirtėjęs į krepšinio aikštę grįžo Marius Grigonis, o jo atstovaujama Atėnų „Panathinaikos“ 87:79 privertė kapituliuoti Miuncheno „Bayern“.
„Kasdien daug dirbu, kad vėl būčiau tokios sportinės formos kaip anksčiau“, – graikų žiniasklaidai sakė M. Grigonis.
Kaunietis su „Bayern“ žaidė 8 minutes, taškų nepelnė, tačiau atliko rezultatyvų perdavimą.
Vitorijos „Baskonia“ su Tadu Sedekerskiu savo arenoje 96:102 pralaimėjo Pirėjo „Olympiakos“. Lietuvis pelnė 8 taškus, penkis kartus atkovojo kamuolį.
Eurolygos naujokė Dubajaus komanda 89:76 įveikė legendinio Željko Obradovičiaus treniruojamus Belgrado „Partizan“ krepšininkus. Nugalėtojams latvis Davis Bertanis pelnė 20 taškų (pataikė 5/7 tritaškių) ir atliko keturis rezultatyvius perdavimus.
Statistika
„Monaco“–„Žalgiris“ 84:89 (20:27, 15:18, 25:22, 24:22).
„Gaston Medecin“ arena, 4 221 žiūrovas.
„Monaco“: M. Jamesas 24 taškai (2/7 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), D. Theisas 17 (6 atkovoti kamuoliai), N. Mirotičius 16 (6 atkovoti kamuoliai), A. Diallo 10 (5 atkovoti kamuoliai), E. Okobo 9 (3/10 dvitaškių, 7 rezultatyvūs perdavimai), J. Blossomgame’as 4 (5 atkovoti kamuoliai), N. Nedovičius ir M. Strazelas (4 klaidos) po 2, K. Hayesas ir T. Tarpey’us po 0.
„Žalgiris“: M. Wrightas 21 taškas (7/7 dvitaškių, 6 atkovoti kamuoliai), N. Williamsas-Gossas 14, M. Lo 11 (2/4 tritaškių), L. Birutis 10, S. Francisco (9 rezultatyvūs perdavimai) ir Ą. Tubelis po 9, D. Sleva 6 (2/3 tritaškių), I. Brazdeikis 4, A. Butkevičius 3, E. Ulanovas 2 (5 rezultatyvūs perdavimai), D. Sirvydis 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 30/50 (60 proc.) ir 21/41 (51 proc.), tritaškių – 5/18 (28) ir 12/25 (48), baudų metimų – 9/12 (75) ir 11/16 (69). Atkovota kamuolių – 40 ir 32, perimta – 4 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 19 ir 21. Klaidos – 11 ir 8.
Rezultatai
Tel Avivo „Hapoel“–„Barcelona“ 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17). A. Blakeney'us 20 taškų (11/11 baudų metimų) / W. Clyburnas 23 taškai (7 atkovoti kamuoliai).
„Dubai“–Belgrado „Partizan“ 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20). D. Bertanis 20 taškų (5/7 tritaškių) / T. Jonesas 13 taškų (6 atkovoti kamuoliai).
Stambulo „Anadolu Efes“–Tel Avivo „Maccabi“ 85:78 (21:19, 19:25, 20:15, 25:19). R. Šmitas ir J. Loydas (4/8 tritaškių) po 16 taškų / J. Hoardas (9 atkovoti kamuoliai) ir R. Sorkinas po 15 taškų.
Belgrado „Crvena zvezda“–Milano „EA7 Emporio Armani“ 82:92 (20:22, 21:23, 22:24, 19:23). J. Nwora 19 taškų (6 atkovoti kamuoliai) / Z. LeDay'us 21 taškas (5 atkovoti kamuoliai).
Atėnų „Panathinaikos“–Miuncheno „Bayern“ 87:79 (23:22, 24:19, 21:20, 19:18). K. Nunnas 21 taškas (10 rezultatyvių perdavimų) / X. Rathanas-Mayesas ir I. Mike’as po 18 taškų.
Vitorijos „Baskonia“–Pirėjo „Olympiakos“ 96:102 (20:27, 28:22, 22:24, 26:29). T. Luwawu-Cabarrot’as 23 taškai (5/8 tritaškių, 6 atkovoti kamuoliai) / S. Vezenkovas 24 taškai (13 atkovotų kamuolių).
Bolonijos „Virtus“–Madrido „Real“ 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18). C. Edwardsas 14 taškų (3 klaidos) / M. Hezonja 14 taškų (0/7 tritaškių, 3 perimti kamuoliai).
Stambulo „Fenerbahce“–„Paris Basket“ 96:77 (25:19, 18:21, 27:19, 26:18). D. Hallas 22 taškai (5/6 tritaškių) / N. Hifis 23 taškai (5/7 tritaškių).
Vilerbano ASVEL–„Valencia“ 77:80 (18:19, 17:15, 26:26, 16:20). N. De Colo 17 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai) / D. Thompsonas 15 taškų (3 rezultatyvūs perdavimai).
