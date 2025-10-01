Tomas Masiulis: stebuklų nekuriame – dirbame

Debiutavo 18-metis
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, žalgiriečiai laimėjo ketvirtą mačą iš eilės – savo arenoje 98:68 sutriuškino Utenos „Juventus“ ekipą.
Kauniečių gretose nebuvo Nigelo Williamso-Gosso (trenerių štabas jam suteikė poilsio), o debiutavo 18-metis gynėjas Kajus Mikalauskas (pelnė iš viso 4 taškus, atliko du rezultatyvius perdavimus).
Šimto procentų taiklumu blykstelėjo „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas: pataikė 2/2 dvitaškių, 2/2 tritaškių ir vienintelį baudos metimą.
„Stebuklų nekuriame – stengiamės iš kiekvienos treniruotės, kiekvienų varžybų pasisemti naudos, tad smagu, kad žaidėjai, kasdien dirbantys iš širdies, rimtai pažiūrėjo ir į šias rungtynes, – sakė Kauno komandos vyriausiasis treneris T. Masiulis. – Norime, kad visi įsižaistų. Laukia labai ilgas sezonas, tad mums reikės kiekvieno krepšininko – kad būtų pasirengęs bet kada žengti į aikštę.“
Telkia bendruomenę
Pirmą pergalę iškovojo naują klubo istorijos metraštį atvertę „Gargždai“ – 103:73 privertė kapituliuoti „Jonavos Hipocredit“ krepšininkus, kuriems tai buvo jau trečia nesėkmė paeiliui.
„Esame nauja organizacija su nauja sirgalių bendruomene, kuri tik formuojasi. Vadovai dirba, kad aplink komandą burtųsi didelė Gargždų krepšinio šeima. Tam reikia laiko. Pergalės – varomoji jėga, tvirtinanti tikėjimą keliu, kuriuo einame. Siekiame būti konkurencingi, mokomės iš klaidų. Dirbame kryptingai“, – mintimis su portalu lkl.lt dalijosi „Gargždų“ strategas Tomas Rinkevičius.
Gediminas Petrauskas, praeitą sezoną treniravęs Kėdainių ekipą, sugrįžo į šio miesto areną jau su kita kariauna – Klaipėdos „Neptūnu“ ir išsivežė į uostamiestį pergalę 92:85.
Sugriežtinus Azartinių lošimų įstatymą, klubų pavadinimuose nebeliko lažybų bendrovių pavadinimų, tačiau atsirado greitųjų kreditų bei paskolų bendrovių vardai (tad LKL čempionate dalyvauja „Jonava Hipocredit“, Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“).
Lietuvoje ir svetur
Šią savaitę keturi Lietuvos klubai žais tarptautinių turnyrų rungtynes.
Klaipėdos „Neptūnas“ tęs kovą Europos taurės varžybų A grupėje – šiandien „Švyturio“ arenoje susitiks su Rumunijos atstovais – Klužo-Napokos U-BT krepšininkais. Pirmą turnyro mačą klaipėdiečiai svečiuose 85:95 pralaimėjo Vrovclavo „Sląsk“ ekipai.
Panevėžio „Lietkabelis“ spalio 8-ąją Vokietijoje varžysis su Chemnico „Niners“. B grupėje rungtyniaujantys panevėžiečiai jau šventė pergalę – namuose 85:79 nugalėjo Stambulo „Besiktas“.
Kauno „Žalgiris“, įveikęs abu Eurolygos praeito sezono finalininkus (89:84 – „Monaco“ ir 84:81 – Stambulo „Fenerbahce“), 10 d. Miunchene išmėgins jėgas su „Bayern“ komanda.
Vilniaus „Rytas“ šiandien startuos Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos A grupėje – susikaus su Varšuvos „Legia“.
Rezultatai
Kauno „Žalgiris“–Utenos „Juventus“ 98:68 (32:19, 20:12, 25:18, 21:19). 3 358 žiūrovai. L. Birutis 19 taškų, M. Rubštavičius 13 (6 rezultatyvūs perdavimai), I. Brazdeikis ir E. Ulanovas po 11 / I. Vranešas 17 taškų (6 atkovoti kamuoliai), D. Danielsas 12, Š. Beniušis 11.
„Šiauliai“–Panevėžio „Lietkabelis“ 87:80 (19:16, 22:26, 24:22, 22:16). 2 315 žiūrovų. C. Reddishas 19 taškų (7 atkovoti kamuoliai), O. Pleikys 18 (8 atkovoti kamuoliai), D. McKnightas 14 / J. Morrisas 22 taškai, A. Rubitas 18 (8 atkovoti kamuoliai), K. Kullamae 14.
„Gargždai“–„Jonava Hipocredit“ 103:73 (32:8, 27:21, 21:21, 23:21). 1 165 žiūrovai. D. Slavinskas 17 taškų, B. Griciūnas 16, B. Horvathas 15, J. Haginsas 11, T. Pulliamas 10 / L. Kreišmontas 17 taškų, J. Henry 12, E. Stankevičius 11, H. Henningssonas 10.
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Klaipėdos „Neptūnas“ 85:92 (16:22, 27:28, 13:25, 29:17). 1 278 žiūrovai. E. Chargois 25 taškai, T. Perkinsas 16, N. Montvila 14, T. McLaughlinas 12 / H. Cleary 19 taškų, D. Tarolis 17, Z. Watermanas 15, A. Velička ir M. Pacevičius po 13.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 4 0
2. „Rytas“ 3 0
3. „Šiauliai“ 3 1
4. „Neptūnas“ 2 1
5. „Lietkabelis“ 2 2
6. „Gargždai“ 1 2
7. „Nevėžis-Pask. kl.“ 1 3
8. „Juventus“ 0 3
9. „Jonava Hipocredit“ 0 4
