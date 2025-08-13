„Žalgirio“ krepšinio klubas nutraukė tik ką pradėtą bendradarbiavimą su „Lema Clinic“

Paaiškėjus informacijai apie buvusių partnerių ryšius karinę agresiją vykdančioje valstybėje buvo nuspręsta bendradarbiavimą stabdyti jam dar neįsibėgėjus. Toks sprendimas buvo priimtas nedelsiant, o jo komunikacija užtruko sprendžiant sutarties nutraukimo teisinius niuansus.
Renkantis partnerius suklydome, neįvertindami jų veiklos bei rinkodaros geografijos ir šią klaidą kuo skubiau ištaisysime. Tuo pačiu informavome „Lema Clinic“ įmonę, kad jų veiklos strategija neatitinka mūsų vertybių.
Kauno „Žalgiris“ ne kartą yra pademonstravęs savo tvirtą poziciją dėl karinės agresijos – klubas yra išreiškęs paramą Ukrainai, vykdė ne vieną paramos akciją, skyrė lėšas pagalbą Ukrainai teikiančioms organizacijoms.
