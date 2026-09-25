 Žalgirietis Williamsas-Gossas iškrito iš rikiuotės

Žalgirietis Williamsas-Gossas iškrito iš rikiuotės

2026-09-25 20:02
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ komanda artimiausias dvi savaites turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso-Gosso.

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Nigelas Williamsas-Gossas
Nigelas Williamsas-Gossas / zalgiris.lt nuotr.

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Traumą gynėjas patyrė Eurolygos reguliariojo sezono atidarymo rungtynių su Belgrado „Crvena Zvezda“ pabaigoje. Žalgiriečiai dvikovą išvykoje laimėjo rezultatu 83:77.

Penktadienį grįžus į Kauną, žaidėjui atlikti medicininiai tyrimai parodė šlaunies raumens traumą. Dėl jos N.Williamsas-Gossas negalės padėti komandai maždaug dvi savaites, o jo būklė bus nuolat stebima komandos gydytojų.

Eurolygos sezono starte gynėjas per 25 aikštėje praleistas minutes pelnė 14 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, surinko 14 naudingumo balų ir svariai prisidėjo prie „Žalgirio“ pergalės išvykoje.

Apie tikslesnę krepšininko sugrįžimo datą bus informuota vėliau, atsižvelgiant į sveikimo eigą.

Tuo pačiu komanda laukia sveikstančio Sabeno Lee sugrįžimo. Rugsėjo 6 d. pasirengimo sezonui rungtynėse traumą patyręs gynėjas į rikiuotę turėtų sugrįžti artimiausiu metu – jo situacija ir toliau vertinama kiekvieną dieną.

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
iškrito iš rikiuotės
šlaunies raumens trauma
Nigelas Williamsas-Gossas

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