Stepono Babrausko auklėtiniai iškovojo pirmąją pergalę pasirengimo cikle

Jonaviečiai lemiamą pranašumą susikrovė antrajame kėlinyje, kurį laimėjo 25:10, ir užtikrintai išlaikė jį iki rungtynių pabaigos.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo 16 taškų pelnęs ir 8 kamuolius atkovojęs Timas Lambrechtas. Matas Repšys pridėjo 13 taškų ir 8 atkovotus kamuolius, o Clevonas Brownas bei Damoni Harrisonas surinko po 10 taškų.
Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Pirmadienį Stepono Babrausko auklėtiniai sužais paskutines kontrolines rungtynes – jose susitiks su Lodzės krepšininkais.
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