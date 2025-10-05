 Solidžiai iš toli atakavę žalgiriečiai įveikė Utenos komandą

Solidžiai iš toli atakavę žalgiriečiai įveikė Utenos komandą

2025-10-05 19:03
zalgiris.lt inf.

Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betsson, čempionate Kauno „Žalgirio“ (4-0) komanda iškovojo dar vieną pergalę. Tomo Masiulio auklėtiniai sutriuškino Utenos „Juventus“ (0-3) ekipą 98:68 (32:19, 20:22, 25:18, 21:19).

Solidžiai iš toli atakavę žalgiriečiai įveikė Utenos komandą
Solidžiai iš toli atakavę žalgiriečiai įveikė Utenos komandą / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Maodo Lo ir Ąžuolas Tubelis, 4 taškus pridėjo Laurynas Birutis – 8:4. M.Lo pelnė dar 6 taškus, du tritaškius smeigė Sylvainas Francisco – 20:10. Arnas Butkevičius dukart perdavė kamuolį Deivido Sirvydžio taikliems tolimiems metimams – 26:15. Tritaškiais pirmąjį kėlinį uždarė ir Mosesas Wrightas bei Dustinas Sleva – 32:19.

Keturis taškus surinkęs Ignas Brazdeikis ir penkis pridėjęs Edgaras Ulanovas augino pranašumą iki 20-ies – 41:21. L.Birutis dukart dėjo į krepšį, o Mantas Rubštavičius tapo septintuoju žalgiriečiu, pataikiusiu tritaškį – 48:27. L.Birutis įmetė dvi baudas, pirmuosius taškus su „Žalgirio“ pagrindinės komandos marškinėliais oficialiose rungtynėse pelnė Kajus Mikalauskas – 52:31.

M.Rubštavičiui ir I.Brazdeikiui įmetus po tritaškį, žalgiriečių tolimų metimų taiklumas buvo 12 iš 13 bandymų – 60:36. M.Rubštavičius atliko dėjimą greitoje atakoje, I.Brazdeikis, L.Birutis ir D.Sleva pridėjo po 2 taškus – 68:42. L.Birutis sumetė baudas, jį keitęs M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, Ą.Tubelis dėjo į krepšį, dar vieną tritaškį realizavo M.Rubštavičius – 77:49.

L.Birutis įmetė su pražanga, o E.Ulanovas rinko 6 taškus vos per 30 sekundžių – 86:56. Ą.Tubelis pelnė 4 taškus, M.Rubštavičius sumetė baudas, K.Mikalauskas ir I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, o tašką rungtynėse pradėjo D.Sleva – 98:68.

„Žalgiris“: L.Birutis 19 (8 atk. kam., 2 blk.), M.Rubštavičius 13 (6 rez. perd., 2 per. kam.), I.Brazdeikis 11, E.Ulanovas 11, Ą.Tubelis 8, M.Lo 8, D.Sleva 7, D.Sirvydis 6 (2 per. kam.), S.Francisco 6, M.Wrightas 5, K.Mikalauskas 4, A.Butkevičius 0.

„Juventus“: I.Vranešas 17 (6 atk. kam.), D.Danielsas 12, Š.Beniušis 11.

Šiame straipsnyje:
LKL
Žalgiris
rungtynės
pergalė
Utenos Juventus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų