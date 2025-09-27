Kamuoliu puikiai dalinęsi žalgiriečiai pranoko "Neptūną"

Iki akistatos Klaipėdoje abi komandos nebuvo patyrusios pralaimėjimų, tiesa, "Neptūnas" žaidė vos sykį.
Per pirmąsias atakas žalgiriečiai puikiai dalijosi kamuoliu – po šešių rezultatyvių perdavimų 8 taškus rinko Laurynas Birutis, 5 – Dustinas Sleva ir 13:5 pirmavęs „Žalgiris“ privertė varžovų trenerių štabą prašyti minutės pertraukėlės. Po jos Sylvainas Francisco pakabino kamuolį Moseso Wrighto dėjimui (15:7), bet po to iki kito M.Wrighto taiklaus metimo praėjo net 4 minutės – 17:13. Pirmojo kėlinio pabaigoje Edgaras Ulanovas atliko perdavimą Ąžuolui Tubeliui ir pats pelnė 4 taškus – 23:16.
Per 5 antrojo kėlinio minutes „Žalgiriui“ vienintelį taiklų metimą atliko S.Francisco ir svečiai trumpam atsidūrė atsiliekančiųjų vaidmenyje – 25:29. Ą.Tubelis 4 taškais lygino rezultatą (29:29), o du tritaškius pataikęs S.Francisco persvarą gražino kauniečiams – 36:31. S.Francisco varžovus apdovanojo 2 blokais ir pats realizavo 2 baudų metimus, E.Ulanovas pridėjo ataką „2+1“, antrąjį kėlinį baudų metimais uždarė Nigelas Williamsas-Gossas – 43:33.
L.Birutis ir Ignas Brazdeikis įveikė varžovų gynybą, N.Williamsas-Gossas smeigė tritaškį – 51:37. M.Wrightas galingai dėjo po puolime atkovoto kamuolio, S.Francisco perdavimą tritaškiu pavertė Maodo Lo – 56:44. M.Wrightas rinko dar 5 taškus, E.Ulanovas sumetė baudas – 63:50.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Ą.Tubelis dominavo po krepšiu ir pelnė 7 taškus, tris baudas įmetė E.Ulanovas – 73:57. Po kelių nesėkmingų žalgiriečių atakų E.Ulanovas ir Ą.Tubelis vėl rinko po 3 taškus – 79:69. Paskutinius „Neptūno“ bandymus pakeisti rungtynių eigą užgesino dar 5 E.Ulanovo taškai – 84:71.
„Žalgiris“: E.Ulanovas 20 (5 atk. kam.), Ą.Tubelis 16 (2 per. kam.), L.Birutis 11 (5 atk. kam.), M.Wrightas 11 (7 atk. kam., 2 blk.), S.Francisco 10 (9 rez. perd., 2 blk.), N.Williamsas-Gossas 6 (7 rez. perd.), D.Sleva 5, M.Lo 3, D.Sirvydis 0, A.Butkevičius 0 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), M.Rubštavičius 0.
„Neptūnas“: Z.Watermanas 15 (5 atk. kam.), R.Lomažas 15 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 2 per. kam.), D.Tarolis 14 (5 atk. kam., 2 per. kam.), A.Velička 14 (6 rez. perd.).
"Visada noriu, kad dar labiau dalintumėmės kamuoliu. Tai normalu krepšinyje, nes taip varžovams sunkiau gintis. Norime turėti daugiau galimybių puolime. Jeigu kamuolys juda, tada ir galimybių atsiranda. Manau, kad ir krepšininkams yra žymiai smagiau žaisti, kai visi gauna pačiupinėti kamuolį“, – dėstė T. Masiulis.
"Neatradome šiandien taikiklio, savo žaidimo. Buvome nepasiruošę tam tikroms „Žalgirio“ gynybos situacijoms. Yra džiuginančių dalykų: tik 12 klaidų, 15 atkovotų kamuolių puolime. Tai rodo, kad kamuolį branginome, lipome po lenta, ieškojome antrų šansų. Tačiau metimai iš žaidimo...", - atsiduso "Neptūno" strategas Gediminas Petrauskas.
