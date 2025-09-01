Žalgiriečiai neapkartino savo trenerio debiuto

Pirmajame "Žalgirio" LKL, kurią remia "Betsson", mače Jonavoje T. Masiulis oficialiai debiutavo prie ekipos vairo.
Pirmuosius sezono taškus pelnė Jonavos krepšininkai, bet Laurynas Birutis, Ignas Brazdeikis, Dustinas Sleva dvitaškiais ir tritaškį įmetęs Deividas Sirvydis atsakė savo atkarpa – 9:2. Nuo suolo pakilęs Mosesas Wrightas rinko 6 taškus iš eilės (17:10), D. Sirvydis dar kartą taikliai atakavo iš toli ir kėlinį užbaigė prasiveržimu į kairę pusę – 22:14.
M. Wrightas ir toliau dominavo po krepšiu, 4 taškus pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, iš vidutinio nuotolio įmetė Mantas Rubštavičius, o Sylvainas Francisco augino persvarą iki dvigubos – 32:16. I. Brazdeikis realizavo baudos metimus, Edgaras Ulanovas ir tas pats I. Brazdeikis pataikė dvitaškius iš artimos distancijos, kėlinį taikliu tritaškiu uždarė Ąžuolas Tubelis – 41:25.
Trečiąjį kėlinį E. Ulanovas pradėjo dvitaškiu su pražanga, L. Birutis, D. Sirvydis, D. Sleva pridėjo po dvitaškį – 50:29. I. Brazdeikis ir M. Wrightas pelnė po 2 taškus, 4 pridėjo N. Williamsas-Gossas – 58:42. Kėlinio pabaigoje pasižymėjo Ą. Tubelis ir M. Wrightas, bet šeimininkai kiek priartėjo – 62:50.
Ą. Tubelis ketvirtojo kėlinio pradžioje rinko 9 taškus, tritaškį pridėjo M. Rubštavičius – 74:53. M. Wrightas dėjo į krepšį, E. Ulanovas įmetė dvitaškį, M. Wrightas sumetė baudas – 80:60. I. Brazdeikis, N. Williamsas-Gossas ir L. Birutis pelnė taškus, įtvirtinusius pergalę (87:70), o galutinis rungtynių rezultatas – 87:78.
„Žalgiris“: M. Wrightas 18 (6 atk. kam., 2 blk.), Ą. Tubelis 14, N. Williamsas-Gossas 11 (4 rez. perd.), I. Brazdeikis 10, D. Sirvydis 10, E. Ulanovas 7 (8 atk. kam.), L. Birutis 6, M. Rubštavičius 5, D. Sleva 4, S. Francisco 2 (6 rez. perd. 2 per. kam.), D. Buika 0.
„Jonava“: D. Williamsonas 19, H. Henningssonas 19, M. Repšys 17 (2 per. kam.), M. Ashtonas 12 (5 per. kam.).
"Pradžioje buvo šioks toks atsipalaidavimas, galbūt jautėme, kad esame kažkiek stipresni. Toks nusiteikimas netinka. Turime žaisti ir žiūrėti toliau, kad iš rungtynių būtų nauda. Atrodė, kad praleidus taškus nėra problemų. Taip pat buvo situacijų, kuriose kartojome klaidas, nors atrodo, jog jau buvome išsiaiškinę. Klaidų buvo per daug.“, - pabrėžė T. Masiulis.
