Šiaulių arenoje – Lietuvos rinktinės pergalė prieš Slovėnijos krepšininkus

Europos čempionatui besiruošiantys Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Šiaulių arenoje 94:72 (25:18, 20:13, 27:12, 22:29) įrodė pranašumą prieš Slovėnijos rinktinę ir šią vasarą išlieka nenugalėti.
Lietuviai puikiai pataikė iš toli – tikslą pasiekė 16 tritaškių iš 27 (59 proc.). Mūsiškiai taip pat pavyzdingai dalijosi kamuoliu ir atliko net 26 rezultatyvius perdavimus.
Slovėnams šiose rungtynėse, trenerio Aleksandro Sekuličiaus sprendimu, nepadėjo NBA superžvaigždė Luka Dončičius.
Po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 25:18, o dar ryškesnis mūsiškių dominavimas tapo po dviejų kėlinių (45:31).
Trečiajame kėlinyje Lietuvos krepšininkai dar labiau atitrūko ir skirtumas po trijų kėlinių jau nebekėlė jokių abejonių dėl rungtynių nugalėtojo – 72:43.
Ketvirtajame kėlinyje lietuviai išlaikė solidų pranašumą ir ramiai užbaigė rungtynes.
Lietuvos rinktinė: Gytis Radzevičius 15 (3/3 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd., Kristupas Žemaitis 13 (6 rez. perd.), Eimantas Bendžius 12 (4/4 trit.), Margiris Normantas 10 (3/4 trit., 4 rez. perd., 4 per. kam.), Jonas Valančiūnas 8 (3/4 dvit.), Deividas Sirvydis 6 (2/4 trit.), Laurynas Birutis 6 (5 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 5, Rokas Jokubaitis 5, Rokas Giedraitis 4, Ąžuolas Tubelis 4, Arnas Velička 3, Marekas Blaževičius 2 (3 atk. kam., 4 rez. perd.), Mantas Rubštavičius 1.
Slovėnijos rinktinė: Gregoras Hrovatas 18, Leonas Štergaras 11, Edo Muričius 9.
Rungtynių pertraukų metu arenos centre buvo pagerbti Šiaulių miestui ir visam Lietuvos krepšiniui nusipelnę šiauliečiai. Tarp jų – Europos čempionų treneris Antanas Sireika, „Šiaulių“ klubo legenda Robertas Giedraitis, Šiaulių meras Artūras Visockas ir kiti.
Artimiausias kontrolines rungtynes Lietuvos rinktinė žais trečiadienį, kai Vilniaus „Twinsbet“ arenoje susitiks su Turkija.
Rinktinės palydėtuvės į Europos čempionatą – rugpjūčio 22 d. Alytaus arenoje vyksiančios rungtynės tarp Lietuvos ir Islandijos rinktinių.
Naujausi komentarai