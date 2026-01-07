„Energija“ metus pradėjo skambia pergale Baltijos ledo ritulio čempionate

Šeimininkams įvarčius pelnė: Tadas Kumeliauskas (08:49, Karolis Krasilnikovas), Laurynas Miliūnas (15:52), Paulius Grybauskas (30:48, T. Kumeliauskas, K. Krasilnikovas), Matas Čyvas (52:52, Matthew Gouldas).
Varžovų gretose pasižymėjo Rinaldas Vutkevičsas (11:13), Karlis Ozolinšas (24:06), Danielis Andersonas (27:01).
Itin įdomiose rungtynėse milžinišką persvarą turėjo latviai, kurie net 56 kartus atakavo Lauryno Lubio ginamus vartus, o šeimininkai atsakė 16 metimų.
Porą kartų pirmavę elektrėniškiai vienu metu buvo ir besivejančiųjų vaidmenyje, vieno varžovų įvarčio neįskaitė teisėjai.
Pergalingą metimą atliko M. Čyvas nuo mėlynos linijos itin gražiai pasiuntęs ritulį į varžovų vartus.
Liepojos klubas dar bandė gelbėtis rungtynių pabaigoje žaisdamas be vartininko, o keliolika sekundžių ir turėdamas ant ledo net dviem žaidėjais daugiau, tačiau sėkmė itin plačiai šypsojosi „Energijai“.
Ši pergalė leido Elektrėnų klubui išsaugoti 6 vietą čempionate.
Kitas rungtynes „Energija“ žais sausio 10 dieną Rygoje prieš vietos HK „Prizma“.
Naujausi komentarai