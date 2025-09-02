Per rungtynes su Suomija traumą patyrė Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis

R. Jokubaitis stabdydamas prasiveržimą kryptelėjo kelį. Įžaidėjas parkrito ant parketo ir tuojau pat paprašė keitimo. Rokas, pasiekęs suolelį, krito ant grindų. Krepšininko kelis buvo šaldomas.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis po pergalingų rungtynių apie R. Jokubaičio traumą išsamiau pasakyti dar negalėjo.
„Nesu gydytojas, bet iš pirmo žvilgsnio nėra nieko ypatingo. Nežinau, kaip toliau, nenoriu spėlioti. Tikiuosi geriausio, bus matyti“, – sakė R. Kurtinaitis.
