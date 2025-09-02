 Ekspertas apie Jokubaičio traumą: sportininkus reikia stabdyti

Ekspertas apie Jokubaičio traumą: sportininkus reikia stabdyti

2025-09-02 17:02
LNK inf.

Visa Lietuva nuščiuvo, kuomet Lietuvos rinktinės lyderis Rokas Jokubaitis rungtynėse su Suomija parkrito ant parketo ir susiėmė už kairiojo kelio. Į aikštę krepšininkas nebegrįžo, o kitą dieną paaiškėjo liūdniausia diagnozė – gynėjui trūko kryžminiai kelio raiščiai.

Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva Europos vyrų krepšinio čempionatas: Suomija – Lietuva

LNK žurnalistas Nerijus Bliujus apie tokio tipo traumas pasikalbėjo su Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentu Pauliumi Petraučiu, kuris patikino, jog kryžminių kelio raiščių traumos yra blogiausia, kas nutinka sportininkams, o sugrįžimas užtrunka nemažą laiko tarpą.

„Sporte labiausiai bijoma kryžminių kelio raiščių plyšimų, – sakė ekspertas. – Po tokios traumos vienas ilgiausių gydymo procesų. Vadovėliniu atveju – 9 mėnesiai, geros reabilitacijos komandos dėka gali mėnesį ar pusantro sutaupyti.“

Dėl R. Jokubaičio gera žinia ta, pasak federacijos prezidento, kad šiais laikais sportininkai po tokių traumų sugrįžta pilnai atsistatę – raiščiai išgyja visu 100 proc.: „Šiais laikais operacinės technikos patobulėjo ir po tokios traumos yra pilnai atsistatoma.“

Paulius Petraitis su LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūte
Paulius Petraitis su LTOK prezidente Daina Gudzinevičiūte / S. Lisausko / BNS nuotr.

Visgi P. Petraitis pastebi, jog čia svarbiausia neperskubėti ir neforsuoti sugrįžimo į aikštę.

„Su sportininkais didžiausia bėda yra ta, kad jie yra motyvuoti kuo greičiau grįžti, – LNK žinioms sakė sporto medicinos federacijos prezidentas. – Čia reikia neperskubėti. Eilinius žmones reikia motyvuoti, kad jie darytų pratimus, dirbtų, o sportininkus – atvirkščiai – reikia stabdyti, kad neatsirastų naujų pažeidimų.“

Ekspertas papasakojo, kad tokios traumos yra patiriamos ne nuo smūgio ar kontakto.

„Kryžminiai raiščiai dažniausiai plyšta be kontakto, – dėstė P. Petraitis. – Kai sportininkas paskambina ir pasako „patyriau traumą, bet nebuvo kontakto“, tai daktarui pirma mintis – kryžminiai raiščiai. Jeigu buvo kontaktas, tuomet galima ieškoti kitų dalykų.“

Iki traumos R. Jokubaitis buvo neginčijamas Lietuvos rinktinės lyderis – 24-erių krepšininkas komandoje pirmavo keturiose statistikos grafose – pelnomų taškų, atliktų rezultatyvių perdavimų, naudingumo bei perimtų kamuolių.

Šiame straipsnyje:
Rokas Jokubaitis
trauma
europos krepšinio čempionatas
Paulius Petraučius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų