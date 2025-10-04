Raumenis užsiauginęs „Žalgiris“ tikisi galingo sezono

Pranoko lūkesčius
„Dabartiniai resursai turi būti išnaudoti maksimaliai“, – teigė Paulius Jankūnas.
Prieš pirmąsias šio sezono Eurolygos namų rungtynes „Žalgirio“ vadovai pristatė praėjusio sezono finansinius rezultatus bei artimiausių metų planus. Klubo prezidentas P. Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas atskleidė šio sezono biudžeto dydį bei išdėstė svarbiausius tikslus aikštėje ir už jos ribų.
Kaip ir pastaruosius šešerius metus, Kauno klubo biudžetas toliau nuosekliai didėja. P. Jankūnas pabrėžė, kad vietoje planuotų 16,4 mln. eurų 2024–2025 m. sezoną buvo surinkta 18,4 mln. eurų.
Turtuoliais nesijaučia
Prie šio rezultato labiausiai prisidėjo dvi sritys – bilietų pardavimai ir žaidėjų perėjimai.
Abonementai bei bilietai sugeneravo 1 mln. eurų daugiau nei planuota, o žaidėjų perėjimai papildė klubo sąskaitą dar 1,1 mln. eurų.
„Džiaugiamės, kad pavyko viršyti užsibrėžtus tikslus, tačiau į pasiektą rezultatą žvelgiame realistiškai. Eurolygoje mūsų varžovai disponuoja kelis kartus didesniais biudžetais, todėl kiekvienas sprendimas turi būti kruopščiai apgalvotas“, – pabrėžė „Žalgirio“ prezidentas.
2025–2026 m. sezoną daugkartiniai Lietuvos čempionai planuoja disponuoti 18,8 mln. eurų biudžetu. Jo pagrindą sudaro partnerių ir reklamos pajamos, televizijos teisės, sportinės premijos bei bilietų pardavimai. Pastarasis šaltinis „Žalgiriui“ yra itin reikšmingas, nes klubo sėkmę jau ne vienerius metus lydi ir sirgalių lojalumas.
„Praeitą sezoną žaidėme 17 Eurolygos namų rungtynių ir visos jos sulaukė didžiulio susidomėjimo – bilietai buvo visiškai išparduoti. Vidutiniškai tokiose rungtynėse apsilankė 14,8 tūkst. žiūrovų. Šiemet tokių šventinių vakarų Kaune turėsime net devyniolika, tad neabejojame, kad arena ir vėl bus pilna krepšinio aistruolių“, – prognozavo P. Jankūnas.
2025–2026 m. sezoną Lietuvos čempionai planuoja disponuoti 18,8 mln. eurų biudžetu.
Tikslai – ambicingi
Išlaidos 2025–2026 m. sezoną sieks net 21,7 mln. eurų. Skirtumą klubas dengs iš praėjusių sezonų pelno.
Didžioji biudžeto dalis bus skirta žaidėjų ir trenerių atlyginimams – tam planuojama skirti 14,4 mln. eurų. Likusi suma padengs klubo veiklos sąnaudas ir administracines išlaidas, o 0,9 mln. eurų numatyta jaunimo komandos išlaikymui.
„Turime pilnai sukomplektuotą komandą – po tris žaidėjus kiekvienai pozicijai – ir atsinaujinusį trenerių štabą. Su tokia sudėtimi sieksime apginti LKL čempionų titulą, iškovoti Karaliaus Mindaugo taurę. Eurolygoje mūsų tikslas – patekti į atkrintamąsias“, – pabrėžė P. Jankūnas.
– Esate buvęs klube sunkiausiais laikais, kai grėsė bankrotas. Ar jums pačiam nekeista kalbėti apie tokį biudžetą ir komandos sudėtį? – paklausta „Žalgirio“ prezidento.
– Keista. Buvo sunkių momentų, bet smagu, kad kovotojų dvasia mums leido išlikti sunkiais laikais ir pasiekti tokius rezultatus, apie kuriuos tuo metu nebūtume net pagalvoję.
– Sezono metu gali pasitaikyti traumų. Kokią biudžeto dalį esate suplanavę galimiems papildymams?
– Nesame apdrausti nuo traumų. Norėtųsi, kad būtų mažiau sumaišties dėl atvykimų ir nuostolių. Kol kas stebime situaciją ir jeigu matysime, kad reikia stiprintis, tai ir padarysime.
– Tarpsezoniu buvote pasirašę sutartį su viena Turkijos klinikų, bet dėl šios netinkamos reputacijos partnerystė greitai pasibaigė. Kokias pamokas išmokote?
– Sutartis su turkų klinika buvo klaida. Ateityje stengsimės visapusiškai patikrinti visus partnerius. Klubas tiesiog negavo galimų pajamų. Sakyčiau, kad ta situacija buvo skausmingesnė morališkai, o ne finansiškai.
– Kaip pavyko nutraukti sutartį su buvusiu treneriu Andrea Trinchieri? Ar jam iki šiol mokamas visas atlyginimas ir kaip tai keistųsi, jeigu jis rastų naują darbą?
– Turime galiojantį kontraktą, tad turėsime gerbti sąlygas. Jis akcentuoja, kad nori dirbti jau šį sezoną. Kai jis pasirašys sutartį su kitu klubu, sąlygos keisis.
– Kaip pavyko rasti kompromisą su protestavusia klubo sirgalių grupuote „Green White Boys“?
– Buvo daug pokalbių, kurie vyko konstruktyviai. Paskutinis pokalbis buvo tikrai kokybiškas. Aptarėme daug temų ir susikaupusių skaudulių. Smagu, kad jie grįžta į areną, nes komandai jų palaikymo tikrai reikia.
– Kurią iš sirgalių iškeltų problemų laikote svarbiausia?
– Daug temų paliesta, bet norėčiau tai pasilikti tarp klubo sienų. Jie turi savo nuomonę tam tikrais klausimais, mes esame pasiruošę bendravimui. Situacijų matymo kampų suartėjimas leido jiems grįžti į areną.
– Ką manote apie sirgalių keliamus klausimus dėl smarkiai išaugusių bilietų kainų?
– Kainų kilimas buvo didesnis tik pirmajam mačui. Tai yra sezono atidarymo rungtynės, atvyko čempionai. Šventiniu laikotarpiu taip pat kainos yra didesnės. Yra rungtynių, kur kainos liko gana panašios arba paaugo nestipriai.
– Eurolygoje šį sezoną žaidžia net 20 komandų. Kaip vertinate turnyro plėtrą?
– Plėtra mūsų pasirengimo sezono neapsunkina, labiau apsunkino Europos čempionatas. Tik pasirengimo pabaigoje komanda susirinko pilnos sudėties. Eurolyga negali būti uždara. Ji turi plėstis ir ypač į tokias rinkas, kaip Artimieji Rytai, kur yra didžiulis potencialas ir galimybės.
– Kaip žiūrite į Izraelio klubų situaciją, kuriems gresia pašalinimas iš tarptautinių turnyrų?
– Stebime situaciją. Matėte Eurolygos vadovų pranešimą. Bendraujame su Eurolyga ir tikimės, kad situacija išsispręs taip, jog pašalinimų nereiks.
– Kaip atrodo „Žalgirio“ biudžetas kitų Eurolygos komandų kontekste?
– Dar ne visos komandos pristatė biudžetus, tačiau įsivaizduoju, kad esame per viduriuką.
– Kaip žvelgiate į lažybų bendrovių reklamos situaciją Lietuvoje? Kiek tai turi įtakos klubo finansams?
– Mums tai nėra taip svarbu, nes neturime pavadinime lažybų bendrovės, bet ilgesnėje perspektyvoje tai gali turėti įtakos. Vienas mūsų partnerių yra lažybų bendrovė, kuri įneša nemažą dalį į mūsų biudžetą. Tikimės, kad tai išsispręs ir atsiras aiškumo. Dabar daug pilkos zonos, daug neaiškumų ir visi ieško variantų, kaip prisitaikyti prie tų suvaržymų.
– Ar buvo minčių įtraukti partnerius į klubo pavadinimą?
– Nebuvo.
– Į Kauną atvykęs Šarūnas Jasikevičius teigė, kad „Žalgirio“ klubas artėja prie elito. Kuo labiausiai norite pasidžiaugti?
– Džiaugiuosi, kad organizacija auga, atsiranda stabilumo, tvirtai žengiame į priekį. Tai padeda gerus žaidėjus įtikinti mūsų vizija ir juos prisivilioti į klubą. Visi naujokai akcentuoja Lietuvos krepšinio kultūrą ir nori ją pajausti.
– Ar neatvėso klubo santykiai su miesto savivalda? Ar siunčiate pakvietimus į rungtynes?
– Santykiai yra geri, bendraujame ir kvietimus siunčiame. Meras yra didelis sirgalius ir, kai gali, apsilanko mūsų rungtynėse.
Naujausi komentarai