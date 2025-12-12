Biudžeto priėmimas virto Seimo cirku: Žemaitaitis pratrūko

Biudžeto priėmimas kėlė įtampas, tačiau naujų būdų oponuoti rado opozicija.
„Pasaulyje yra keletas šalių, kai pradedi groti – gyvatė išlenda“, – sakė R. Žemaitaitis.
Tiesa, politikui kalbant, Ingrida Šimonytė suko tarškynę.
„Ta barškuolė, kuri barška bačkoj, bet jos rezultatas absoliučiai nulinis“, – komentavo jis.
Negana to, konservatoriai R. Žemaitaičiui skandavo „mulkis“ ir trankė stalus, o liberalas Simonas Gentvilas rodė gėdos ženklus. Tačiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas jį drausmino ir skyrė pastabą.
„Kolegos, prašome salėje tylos. Simonai Gentvilai, prašome tokių ženklų salėje nerodyti. Tai nedera Lietuvos Respublikos Seimo nariui“, – kalbėjo jis.
Biudžetui aršiai oponavęs ir savo pasiūlymų turėjęs R. Žemaitaitis juos vieną po kito atsiėmė. Tiesa, „aušriečiams“ pavyko gauti 15 mln. eurų melioracijai.
„Temperatūrą, kuri buvo keliama, nepavyko užkelti iki norimo laipsnio, tad gavo melioracijai 15 mln. Tuo jų poreikiai ir ambicijos pasibaigė“, – teigė „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Su biudžetu Seimas užtruko 3,5 valandos. Jis priimtas be vargo – „už“ balsavo 80 parlamentarų, „prieš“ – 39, susilaikė 7.
Šį kartą biudžetas – su rekordiniu gynybos finansavimu: 5,38 proc. BVP arba beveik 5 mlrd. eurų.
„Gynybai – pats didžiausias finansavimas per istoriją ir dvigubai didesnis nei skirdavo konservatoriai“, – teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Vidutinė pensija kitąmet turėtų augti maždaug 80 eurų. Vaiko pinigai didės 7 eurais. Minimali alga „į rankas“ augs 59 eurais, vidutinis darbo užmokestis medikams – 100 eurų, o mokytojams – 157 eurais. Be to, mažiausiai uždirbančių pareigūnų atlyginimai augs nuo 24 iki 162 eurų.
„Pagyvens dar kokį pusmetį tie, kas gavę po 10 eurų geriau. Tačiau ateis išsiblaivinimo laikotarpis ir skola bus milžiniška. Turime beveik 7 mlrd. skirtumą tarp išlaidų ir pajamų“, – aiškino S. Skvernelis.
„Manau, kad koalicija pademonstravo sutarimą ir gebėjimą dirbti komandoje“, – komentavo premjerė Inga Ruginienė.
