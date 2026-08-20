 Pratęsimo trileryje lietuviai neprilygo Estijos ekipai

Pratęsimo trileryje lietuviai neprilygo Estijos ekipai

2026-08-20 23:08
KD inf.

„Visada pritrūksta taško ar dviejų, kai kažko nepadarai, bet aš manau, kad esame teisingame kelyje. Dabar buvo daug fizinio pasiruošimo, tik pastarąsias dvi dienas paragavome rimtesnio krepšinio. Turėtume grįžti į pataikymo ritmą”, - aiškino Rimas Kurtinaitis.

Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110

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Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą artėjančiam Pasaulio taurės atrankos langui. Kaune vykusiose kontrolinėse rungtynėse Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda po atkaklios kovos 108:110 (28:31, 21:19, 26:29, 19:15, 14:16) po pratęsimo nusileido Estijos rinktinei.

Rungtynes lietuviai pradėjo užtikrintai – Marekas Blaževičius pelnė pirmuosius komandos taškus, greitoje atakoje pasižymėjo Ąžuolas Tubelis, o Matas Jogėla pataikė iš toli. Lietuvos rinktinė buvo įgijusi septynių taškų pranašumą, tačiau estai netrukus priartėjo ir po pirmojo kėlinio jau pirmavo 31:28.

Antrajame ketvirtyje svečiai buvo nutolę dviženkliu skirtumu – 41:30, tačiau lietuviai nepasidavė. Ąžuolo Tubelio ir Mato Jogėlos pastangomis skirtumas buvo sumažintas, o svarbūs Ą. Tubelio bei Lauryno Beliausko tritaškiai leido Lietuvos rinktinei prieš ilgąją pertrauką priartėti iki minimumo – 49:50.

Po pertraukos lietuviai perėmė iniciatyvą. Ąžuolas Tubelis padėjo rinktinei išsiveržti į priekį 52:50, tačiau Estija greitai susigrąžino persvarą. Osvaldas Olisevičius išlygino rezultatą 61:61, o po trijų kėlinių Lietuvos rinktinė atsiliko 74:79.

Ketvirtajame kėlinyje užvirė tikra kova dėl pergalės. Augusto Marčiulionio tritaškis išlygino rezultatą 83:83, o Ą. Tubelio bauda trumpam sugrąžino lietuviams persvarą. Komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o Mato Jogėlos tolimas metimas likus kiek daugiau nei minutei leido Lietuvai pirmauti 94:92. Vis dėlto nė vienai komandai nepavyko susikrauti saugesnio pranašumo, todėl nugalėtojui išsiaiškinti prireikė pratęsimo.

Papildomame penkių minučių kėlinyje Lietuvos rinktinė dar kartą išsiveržė į priekį – Justas Furmanavičius pataikė tritaškį, o D. Stenionis svarbiu metu persvėrė rezultatą 107:106. Tačiau paskutinėmis rungtynių akimirkomis estai vėl atsidūrė priekyje. Gytis Radzevičius baudų metimu išlygino rezultatą 108:108, tačiau paskutinę ataką perėmė Kristianas Kullamae, kurio metimas likus 0,8 sek. tapo pergalingu.

Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviai rungtyniavo Ąžuolas Tubelis, svariai prisidėjęs prie komandos sugrįžimo į rungtynes ir kovos iki paskutinių sekundžių.

Šios rungtynės buvo pirmasis Lietuvos rinktinės kontrolinis susitikimas ruošiantis Pasaulio taurės atrankos langui. Lietuviai rugpjūčio pabaigoje išvykoje susitiks su Turkija, o namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę.

Lietuva: Ąžuolas Tubelis 29 (6 atk. kam.), Marekas Blaževičius 17, Osvaldas Olisevičius 12, Matas Jogėla 11 (3/7 trit.), Gytis Radzevičius (7 atk. kam.) ir Augustas Marčiulionis – po 9.

Estija: Hendri Drellas 29, Kristianas Kullamae 21 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Janari Joesaaras 20, Matthiasas Tassas 10 (8 atk. kam.).

Šiame straipsnyje:
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Estijos vyrų krepšinio rinktinė
Ąžuolas Tubelis

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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ViP
Retorinis klausimas, KAS [ gal kaip ?] lėmė pergalę vakarykščiame LT rinktinės mače ar daugiausiai taškų pelnė kovoje dėl čempionų taurės su vilniečiais ? Ogi tie , kas moka įmesti "nuo lentos" iš arčiau ar sumeta baudas...Pasižiūrėkite įrašus ir suprasite...mūsiškiai "nuo lentos" nemeta ir neįmeta, o kamuolį permeta per lanką. Na, o baudų metimai... lyg kas nors juos skubintų mesti. Nei atsipūtimo, nei kamuolio pamušinėjimo, skubama ir ... pro šalį.
5
0
As
Tai vis dar sitas pseudo treneris Geras daugumai lietuviu?Krepsininkas buvo neblogas bet kaip treneris nulis dar labai daug norinciu buvo kad zalgiri treniruotu,jeigu net is Azerbaijano atleido tai viska apie jo logo pasako
5
0
Kiku
Sakau jums ne, ne, ne, Ne man krepšinis, deja, Žaidžiu kasdien ryte, vakare Atsiprašau, ne juokai aikštelėje Ir tučtuojau renkuosi kažkurią.
1
-1
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