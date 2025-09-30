Nesėkmingas startas: „Neptūnas“ suklupo Vroclave

Prieš dvikovą lažybų bendrovės favoritais laikė Gedimino Petrausko auklėtinius. Už jų pergalę koeficientas buvo 1,60, o už „Šlask“ – 2,34. Tačiau lažybininkų prognozės nepasitvirtino.
Rungtynių pradžia klaipėdiečiams buvo sėkminga, jie pirmavo 9:4. Tačiau aikštės šeimininkai netrukus persvėrė rezultatą savo naudai ir ėmė tolti: 19:11, 28:21.
Antrajame kėlinyje Rihardas Lomažas tolimu metimu vėl persvėrė rezultatą „Neptūno“ naudai (29:28). Iki pertraukos vyko atkakli kova, o komandos išėjo ilsėtis dviem taškais pirmaujant aikštės šeimininkams (47:45).
Trečiajame kėlinyje taip pat vyko atkakli, permaininga kova. Po trijų kėlinių Lenkijos komanda turėjo vos vieno taško persvarą (70:69).
Vis dėlto paskutinis ketvirtis „Neptūnui“ nebuvo sėkmingas. „Šlask“ įgijo dviženklę persvarą (90:80), o rungtynes laimėjo 95:85.
„Šlask“: Kadre Gray 21, Jakubas Niziolas 15, Noah Kirkwoodas 14, Blazejus Kulikowskis ir Issufas Sanonas po 11.
„Neptūnas“: Arnas Velička 16, Jamesas Karnikas 14, Donatas Tarolis 13, Zane Watermanas 12, Rihardas Lomažas 10.
