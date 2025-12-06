Po kapituliacijos Eurolygoje atsigręžė į šalies rinktinę

Šaudė į dangų
Beviltiškai atakavę Lietuvos čempionai nė iš tolo neprilygo Tel Avivo „Maccabi“ ekipai – 65:83.
Netikėtas pralaimėjimas namuose kauniečius su 8 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais nubloškė iš 4–osios pozicijos į 9–ąją, o netrukus jie gali išvis atsidurti už įkrintamųjų varžybų borto.
Šeimininkams tragiškai susiklostė pirmoji rungtynių dalis, kurią jie pralaimėjo triuškinamai 30:51.
Žalgiriečių bandymus vytis niekais vertė jų katastrofiškas pataikymas. Su „Maccabi“ tikslą pasiekė vos 17 proc. tritaškių bei vos 35 proc. dvitaškių.
„Rungtynes pradėjome labai prastai, visur buvome per lėti. Pirmojoje pusėje neveikė gynyba, o puolimas – visas rungtynes. Dvitaškių ir tritaškių procentai – labai prasti. Pirmą kartą taip nepataikėme“, – skaičiavo Tomas Masiulis.
Jo auklėtiniams itin sunkiai sekėsi stabdyti Lonnie Walkerį. Buvęs žalgirietis įsūdė 23 taškus, pataikęs penkis tritaškius – tiek pat, kiek viena „Žalgirio“ komanda.
Išbalansavo pertrauka?
„Ne atskiros sėkmingos sezono atkarpos, o pirmojo rato pabaiga parodys, ko realiai Eurolygoje yra vertas šio sezono „Žalgiris“, – konstatavo Vitoldas Masalskis.
Buvęs garsus krepšininkas, perkopęs 70–metį, vis dar aktyviai rungtyniauja Lietuvos veteranų lygoje ir nepraleidžia nė vienerių Eurolygos rungtynių „Žalgirio“ arenoje.
– Į Kauną atvyko Eurolygos autsaideris, iki tol sukrapštęs vos tris pergales per 17 turų. Kodėl aikštelėje atrodė atvirkščiai?
– Eurolyga šį sezoną yra labai apsilyginusi. Apačioje esančios komandos gali įveikti ne tik lentelės kaimynes, bet ir lyderes. Prieš rungtynes girdėjome mūsiškių kalbas, kad „Maccabi“ yra prasčiausiai besiginanti Eurolygos komanda. Panašu, kad buvo prisikalbėta. Kaip kitaip galima paaiškinti, jog į tokio varžovo krepšį sugebame įmesti vos 65 taškus? Žinoma, Tel Avivo ekipos puolimo rodikliai dar iki mačo Kaune rodė, kad jų potencialas yra nemažas. Vis dėlto visi tikėjomės kitokio rezultato.
– „Žalgiris“ šį sezoną – viena geriausiai tritaškius pataikančių komandų. Kodėl staiga taip nusimušė žalgiriečių taikikliai?
– Prisiminkime, kas buvo prieš tai – rinktinių langas. Manau, kad pertrauka Eurolygos turnyre žalgiriečius išmušė iš varžybų ritmo. Tiksliau, jie išsimušė patys. Žinoma, labai keista, kad profesionali komanda per keletą laisvų dienų šitaip išsibalansavo. S. Francisco nepataikė nė vieno iš septynių tritaškių! Deividas Sirvydis bei kiti taip pat šaudė pro šalį. Nežinau, ar Sylvainas tas dienas leido Kaune ar skrido į Paryžių, bet su „Maccabi“ jie buvo sunkiai atpažįstami.
Vitoldas Masalskis: Girdėjau juokaujant, kad tai buvo Dievo bausmė „Žalgiriui“ už rinktinės ignoravimą.
– Peršasi mintis, kad žalgiriečiams būtų buvę naudingiau užuot poilsiavus padėti Lietuvos rinktinei…
– Girdėjau juokaujant, kad tai buvo Dievo bausmė „Žalgiriui“ už rinktinės ignoravimą. Aš taip nemanau, bet iš tiesu keista, kad bene vienintelis, ketvirtadienį sužaidęs pagal savo galimybes, buvo tas, kuris neatsisakė padėti rinktinei – Mantas Rubštavičius. Ąžuolas Tubelis į rinktinės stovyklą nevyko, nes skundėsi nuovargiu ir sveikata. Tačiau po poilsio Kaune jis su „Maccabi“ visiškai nesužaidė (pataikė 2 iš 11 dvitaškių – aut. past.). Gal jam vis dar skauda tą koją. Tuomet, kodėl jis aikštėje laikomas beveik ilgiausiai iš visų žalgiriečių (24 min. – ilgiau žaidė tik S. Francisco)? Kiek girdėjau, ir treneris T. Masiulis keletui dienų buvo išvykęs atsikvėpti. Nesakau, kad žalgiriečiai Kaune nesitreniravo, bet faktas, kad kažkas komandoje išsibalansavo.
– Pralaimėjimas Izraelio ekipai lėmė, kad kauniečiai komandų rikiuotėje į priekį praleido iškart krūvą konkurentų. Ką reikia daryti, kad kitą savaitę „Žalgiris“ sugrįžtų į Eurolygos lyderių gretas?
– Laukia išvyka į Paryžių, kur visko gali nutikti. Tai yra lengva, greita komanda, mėgstanti atakuojantį krepšinį. Šiame ture Paryžiaus krepšininkai į „Monaco“ krepšį sumetė 104 taškus, bet patys praleido net 125. Vadinasi, spragų gynyboje jie turi, bet jomis reikia pasinaudoti kur kas efektyviau nei su „Maccabi“.
Klaipėdiečių pavyzdys
Metimų taiklumo pavyzdį kauniečiams ketvirtadienį Turkijoje parodė Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai. Uostamiesčio klubas Europos taurės turnyre snesacingai 100:85 patiesė vieną A grupės lyderių Stambulo „Bahčešehir“ (6 pergalės ir 3 nesėkmės) klubą.
Klaipėdiečiams tai buvo 4–oji pergalė per 9 turus.
Svečių, kurių gretose dėl traumos nežaidė Donatas Tarolis, galimybės išsivežti laimėjimą prieš mačą buvo vertinamos vos 11 procentų, šeimininkų – beveik 90 proc. Galingai startavę klaipėdiečiai lažybininkų prognozes nušlavė jau pirmojoje mačo dalyje, kurią laimėjo 52:36, o po trijų kėlinių jie pirmavo triuškinamai – 83:54.
„Neptūnas“ pataikė net 18 tritaškių iš 36 bandymų – 50 proc. Dvitaškius svečiai realizavo 48 proc. taiklumu – 13 iš 27.
Nugalėtojams Arnas Velička pelnė 18 taškų (4/5 tritaškiai, 6 rez. perd., 5 kld.), Zane‘as Watermanas 16 (3/6 tritaškiai, 8 atk. kam.), Rihardas Lomažas 15, Mindaugas Girdžiūnas 14 (4/8 tritaškiai), Vitalijus Kozys 10 (3/7 tritaškiai). Ekipos naujokas Egidijus Mockevičius pridūrė 8 taškus ir 8 atkovotus kamuolius.
Rungtynių statistika
Kauno „Žalgiris“ – Tel Avivo „Maccabi“ 65:83 (14:22, 16:29, 16:9, 19:23). „Žalgiris“: S. Francisco 13 (0/7 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), I. Brazdeikis 10 (3/8 dvit., 6 atk. kam.), N. Williamsas–Gossas, M. Wrightas (3/7 dvit., 7 atk. kam.) ir M. Rubštavičius (2/3 trit.) po 7, Ą. Tubelis 6 (2/11 dvitaškių, 8 atk. kam.), D. Sirvydis (1/5 tritaškių), E. Ulanovas po 5, M. Lo 3, D. Sleva 2 ( A. Butkevičius, L. Birutis taškų nepelnė). „Maccabi“ daugiausia taškų pelnė: L. Walkeris 23 (5/11 trit., 2 blok.), J. Hoardas 16 (4/11 dvit., 2/3 trit., 9 atk. kam.), G. Lundbergas 10 (4/5 dvit., 4 rez. perd.), R. Sorkinas 8 (6 atk. kam., 4 blok.), M. Santosas ir T.J. Leafas (9 atk. kam.) po 7.
Taiklumas: 16/46 (35 proc.) ir 21/45 (47 proc.) dvitaškių, 5/29 (17 proc.) ir 8/27 (30 proc.) tritaškių, 18/25 (72 proc.) ir 17/24 (71 proc.). Atkovota kamuolių 53 ir 48, perimta 6 ir 9, klaidų 12 ir 11, rezultatyvių perdavimų 12 ir 17.
