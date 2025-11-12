Žalgiriečių plane – treniruotė viešbutyje

Mūšiai be poilsio
Per dvigubą Eurolygos savaitę „Žalgirio“ krepšininkai suksis kaip voverės rate.
Šį vakarą jie stos į kovą su „Olympiakos“, o vos po paros poilsio pirmą sykį klubo istorijoje žengs ant parketo Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur egzaminuos lygos naujoką – „Dubai“ klubą.
Per pirmus devynis turus Pirėjaus komanda iškovojo šešias pergales ir viena pergale atsilieka nuo lyderių trijulės, kuriai priklauso ir žalgiriečiai. Dubajaus krepšininkai kuklesni – trys laimėjimai ir užimamos 15-18 pozicijos.
Prieš kelionių maratoną Kauno komandos treneris Tomas Masiulis viliasi, kad jo auklėtiniai deramai atlaikys vieną sudėtingiausių sezono savaičių.
„Pirėjuje mus pasitiks stiprus varžovas su giliomis tradicijomis, daug metų pasiekiantis finalo ketverto turnyrą. Pridėjus jų triukšmingus sirgalius, žinome, kad mūsų laukia rimtas jėgų pasitikrinimas“, – sakė T. Masiulis.
Bulgaro fenomenas
„Žalgirio“ stratego nuomone, kauniečiams dvikovoje su „Olympiakos“ svarbiausia bus stabdyti varžovų išskirtinį atletiškumą ir puikų dalijimąsi kamuoliu.
Pirėjaus ekipoje tradiciškai dominuoja ilgametis jos lyderis Saša Vezenkovas. 30-metis Bulgarijos rinktinės fenomenas bėgant laikui ne tik neregresuoja, bet vis labiau tobulėja. 206 cm ūgio puolėjas šių metų pradžioje pagerino asmeninius rekordus Eurolygoje. Per akistatą su Miuncheno „Bayern“ jis pelnė net 45 taškus ir surinko 52 naudingumo balus.
Atkovotų kamuolių rekordą (14) bulgaras pasiekė kaudamasis su „Žalgiriu“. Šį sezoną „Olympiakos“ lyderio naudingumo vidurkis – 22,6 balo, kaskart jis pelno po beveik 18 taškų ir 8 atkovotus kamuolius.
Be S. Vezenkovo, „Olympiakos“ gretose išsiskiria jo bendraamžis Nikola Milutinovas. 213 cm ūgio serbas renka po 21,4 naudingumo balo. Varžovams sunkiai sekasi stabdyti ir patyrusį amerikietį Tylerį Dorsey – 195 cm ūgio gynėjas pelno po 16,4 taško.
Vis dar svarbų vaidmenį Pirėjo ekipos gretose atlieka kauniečiams puikiai pažįstamas Thomasas Walkupas – 32 metų gynėjas šį sezoną Eurolygoje renka po 9,5 naudingumo balų.
Pažįstami veidai
Sužaidę trečiadienį, kauniečiai sės į lėktuvą ir leisis į beveik penkias valandas truksiantį skrydį į Dubajų.
„Trečiadienį mūsų laukia rytinė treniruotė ir rungtynės. Po jų – visą dieną truksianti kelionė į Dubajų. Ko gero, ketvirtadienį net nebus kada pasportuoti. Nebent viešbutyje fizinio rengimo treneriai surengs bent kažkokią atstatomąją treniruotę. Jei sunku mums, treneriams, įsivaizduokite, kaip sunku žaidėjams“, – atsiduso T. Masiulis.
– „Olympiakos“ ne vienerius metus išlaiko komandos branduolį, kurį treniruoja Georgios Bartzokas. Ar jų žaidimas bent kiek keičiasi?
– Minimaliai. Jie daug dalijasi kamuoliu, atlieka daug prakirtimų, greitam puolimui ieško S. Vezenkovo ir aktyviai ginasi.
Jei varžovas bando lipti ant tavęs, tu turi tai daryti pirmas.
– Į Pirėjo kolektyvo gretas po pusantrų metų pertraukos dėl sunkios traumos grįžo buvęs „Žalgirio“ lyderis Keenanas Evansas. Kiek jis gali pakeisti šios komandos veidą?
– Keenaną žinome iš „Žalgirio“ laikų. Kiekvienas tokio lygio žaidėjas, jei yra sveikas ir gerai pasiruošęs, gali pakeisti vaizdą. Matėme, kad iškritus K. Evansui jiems reikėjo dar vieno krepšininko, daug žaidžiančio su kamuoliu.
– Į jūsų treniruotes grįžo po traumos pasveikęs Dovydas Giedraitis. Kokių privalumų suteiks šio gynėjo sugrįžimas?
– Jis yra vienas patikimiausių žaidėjų, galinčių stabdyti geriausius varžovų gynėjus. Manau, kad Dovydą galime aktyviau panaudoti ir puolime.
– „Žalgiriui“ varžovų atletiškumas nėra labai parankus. Ką ketinate daryti prieš, jūsų žodžiais, atletiškiausią Eurolygos komandą?
– Bandome pasakyti žaidėjams: jei varžovas bando lipti ant tavęs, tu turi tai daryti pirmas, žengti ne atgal, o į priekį. Labai svarbu ir tinkamai įgyvendinti derinius. Jei bėgsi tiesiai, niekas tau neleis net priimti kamuolio. Turi kažką daryti prieš tai. Kuo geresnis besiginantis žaidėjas, tuo daugiau žingsnių turi daryti į kitą pusę, kad vėliau priimtum kamuolį toje vietoje, kurioje nori. Elementarūs dalykai, bet bandome tai įdiegti savo vyrams.
– Penktadienio varžovė Dubajaus komanda šią savaitę ne tik niekur nekeliaus, bet ir žais diena anksčiau nei jūs. Ar tai svarus jų pranašumas?
– Kai dvi dienas esi namuose, o priešininkai žaidžia ir dar ilgai keliauja, skirtumas yra didelis. Ypač dėl geresnio atsigavimo po pirmųjų savaitės rungtynių. Kita vertus, toks yra tvarkaraštis, tad nieko negalime pakeisti.
Naujausi komentarai