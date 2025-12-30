Įspūdinga metų pabaiga: žalgiriečiai triumfavo Eurolygos lyderių tvirtovėje

Izraelio ekipa, šį sezoną taip galingai debiutuoja Eurolygoje, kad su 13 pergalių atsidūrė pačioje turnyro viršūnėje. Vis dėlto 19-ajame ture žalgiriečiai surengė įspūdingą meistriškumo pamoką naujokams iš Tel Avivo, metus baigdami 7-ojoje pozicijoje su 11 pergalių ir 8 pralaimėjimais.
Rungtynių Tel Avive pradžioje žalgiriečiai šiek tiek strigo varžovų gynyboje: pasižymėjo tik Nigelas Williamsas-Gossas ir Ąžuolas Tubelis – 4:11. Maodo Lo įskraidino sunkų dvitaškį, o nuo suolelio pakilęs Ignas Brazdeikis įmetė tiek iš vidutinio nuotolio, tiek ir tritaškį iš kampo – 11:14. Dustinas Sleva pataikė metimą iš poros metrų, tačiau šeimininkai atsiplėšė 13:25. Pirmojo kėlinio pabaigoje I.Brazdeikis ir vėl taikliai šovė tritaškį iš to paties kampo, Sylvainas Francisco realizavo du baudų metimus iš trijų – 18:25.
Antrajame kėlinyje Mosesas Wrightas sumetė baudas, S.Francisco buvo taiklus iš vidutinio nuotolio – 22:25. Savo taškų sąskaitas atsidarė Arnas Butkevičius ir Edgaras Ulanovas, bet „Hapoel“ vėl truktelėjo į priekį – 26:35. Tada Ą.Tubelis rinko 4 taškus iš eilės, S.Francisco įmetė po ilgo N.Williamso-Gosso perdavimo, o pats Nigelas pelnė dvitaškį su pražanga – 35:38. Prieš didžiąją pertrauką skirtumą iki minimumo sumažino Ą.Tubelis ir N.Williamsas-Gossas – 39:40.
Trečiąjį kėlinį pradėjo taiklus M.Wrighto tritaškis, M.Lo prasiveržimas su pražanga ir tritaškis – 48:41. Šeimininkai artėjo iki minimumo (48:47), bet tuomet I.Brazdeikis sumetė baudas, o M.Wrightas užkūrė tikrą šou dukart dėdamas iš viršaus bei pridėdamas ir dar du taškus po puolime atkovoto kamuolio – 56:47. Ą.Tubelis įmetė po S.Francisco perdavimo, D.Sleva pelnė 5 taškus iš eilės – 63:53.
Prasidėjus ketvirtajam kėliniui, Ą.Tubelis dvitaškiu, o N.Williamsas-Gossas ir A.Butkevičius tritaškiais išlaikė dviženklį pranašumą – 71:60. N.Williamsas-Gossas pelnė dar 5 taškus, A.Butkevičius įkirto po krepšiu, S.Francisco serviravo perdavimą M.Wrighto dėjimui – 80:67. A.Butkevičius įmetė iš vidutinio nuotolio, M.Wrightas – iš arčiau, S.Francisco dukart prasiveržė po krepšiu – 88:75. Rungtynes uždarė N.Williamso-Gosso metimas iš vidutinio nuotolio ir S.Francisco tritaškis – 93:80.
„Žalgiris“: N.Williamsas-Gossas 17 (4 rez. perd.), M.Wrightas 15, S.Francisco 13 (8 rez. perd.), Ą.Tubelis 12 (8 atk. kam.), I.Braazdeikis 10, A.Butkevičius 9, M.Lo 8, D.Sleva 7 (6 atk. kam.), E.Ulanovas 2, L.Birutis 0.
„Hapoel“: C.Jonesas 18 (5 rez. perd.), E.Bryantas 14, D.Oturu 12 (2 per. kam., 3 blk.), J.Motley 10.
„Šį kartą mums pavyko nemažai dalykų gynyboje. To negalėjome pasakyti apie kelerias pastarąsias rungtynes. Varžovai daug taškų jie pelnė, kaip sakoma, man. Mes norėjome rizikuoti. Jų aukštaūgis Wainrightas pelnė tris tritaškius, pataikė ir Motley. Bet aš esu pasiruošęs pralaimėti dėl savo idėjų, ne dėl jų. Čia būtų buvusi mano atsakomybė. Kita vertus, gynyba padarė savo, kai trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose visi pradėjome keistis dengiamaisiais“ , - dėstė T. Masiulis.
