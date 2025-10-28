 Planą įgyvendinę kauniečiai parklupdė Bolonijos ekipą

Planą įgyvendinę kauniečiai parklupdė Bolonijos ekipą

2025-10-28 21:59
Zigmas Jurevičius

"Kai laimi, nuovargis jaučiasi mažiau. Jeigu pralaimi, nuovargio dvigubėja", - dėstė Tomas Masiulis. Jo treniruojami Kauno „Žalgirio“ (5-2) krepšininkai Eurolygos dvigubą savaitę pradėjo pergale. Jie namuose nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (4-3) komandą 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15).

Eurolyga: Kauno „Žalgiris" – Bolonijos „Virtus"

Rungtynes prasiveržimu atidarė Sylvainas Francisco, Ignas Brazdeikis surado įkertantį Ąžuolą Tubelį, tris taškus rinko Edgaras Ulanovas – 7:2. S.Francisco puikiai dirigavo žaidimui ir atliko rezultatyvius perdavimus dviem Deivido Sirvydžio tritaškiams ir Moseso Wrighto bei to paties D.Sirvydžio metimams iš po krepšio, o „Žalgiris“ per pirmąsias 6 minutes varžovams leido pasižymėti tik kartą – 17:2. Tritaškius pataikė Mantas Rubštavičius ir Dustinas Sleva, pirmąjį kėlinį uždarė Arno Butkevičiaus baudos metimai – 25:11.

D.Sleva įmetė iš vidutinio nuotolio, S.Francisco realizavo baudas, M.Wrightas blokavo varžovą ir pats pelnė taškus – 31:17. Antrojo kėlinio viduryje S.Francisco pridėjo 4 taškus, I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu – 37:28. D.Sleva rinko 3 taškus, antrąjį kėlinį užbaigė M.Wrighto taškai – 42:33.

Trečiąjį kėlinį pradėjo D.Sirvydžio tritaškis, I.Brazdeikis surado po krepšiu kertantį Ą.Tubelį, S.Francisco pataikė 2 baudas – 49:37. Po buvusio žalgiriečio Aleno Smailagičiaus 5 taškų iš eilės dviženklį pranašumą atstatė D.Slevos tritaškis ir vėliau M.Wrighto dvitaškis – 54:44. E.Ulanovas sumetė baudas, įdėjo M.Wrightas, o į ketvirtą kėlinį „Žalgiris“ keliavo pirmaudamas 58:50.

„Virtus“ mažino skirtumą iki 4 taškų (58:54), tačiau tada S.Francisco tritaškiu ir puikiu perdavimu M.Wrightui kėlė žiūrovus iš vietų – 63:54. Ą.Tubelis kabino kamuolį M.Wrighto dėjimui, o S.Francisco rinko 7 taškus iš eilės – 72:58. D.Sleva sumetė baudas, Ą.Tubelis pridėjo 4 taškus, tritaškį iš kampo smeigė E.Ulanovas, triuškinantį dėjimą atliko Ą.Tubelis, o rungtynes uždarė S.Francisco tritaškis – 86:65.

„Žalgiris“: S.Francisco 23 (10 rez. perd.), M.Wrightas 14 (8 atk. kam., 3 blk.), D.Sleva 13, D.Sirvydis 11, Ą.Tubelis 10 (7 atk. kam.), E.Ulanovas 8, M.Rubštavičius 3, I.Brazdeikis 2 (4 rez. perd.), M.Lo 0, L.Birutis 0.

„Virtus“: M.Morganas 19, A.Smailagičius 12 (5 atk. kam.).

"Man, treneriui, nebūdavo lengva atlaikyti dvigubas, trigubas savaites. Įsivaizduoju kaip žaidėjams yra sunku. Kiekvieną dieną ant tavęs lipa, bet kas antrą dieną turi būti geriausios formos. Tačiau toks darbas, manau, kad visi jį mylime ir turime tai daryti iš visos širdies, - dėstė T. Masiulis. - Jie pradėjo su Alenu Smailagičiumi, tad planas buvo keistis su A. Smailagičiumi, neduoti jam metimų atšokus po užtvaros. Kaip matome, lyg ir viskas veikė. Su kitais varžovų aukštaūgiais naudojome kitą gynybą. Smagu, kad gynybos dėka mūsų rungtynių planas suveikė".

kaunetis
brazdeikis gauna uz sezona devinis simtus tukstancius overtas gal deviniu euru gal todel kad amerikoniskas sunus palikusio tevyne lietuvio
1
0
0
0
Emma
0
-3
