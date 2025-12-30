„Žalgiris“ tebetolsta nuo varžovų

Sutramdė „Ryto“ metikus
Šįkart žalgiriečiai nugalėjo vilniečius jų tvirtovėje – 90:81. Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionato pirmo rato dvikovą savo arenoje kauniečiai laimėjo 79:75.
Antrą kėlinį ne stipriausios sudėties „Žalgiris“ (nežaidė Dovydas Giedraitis ir Maodo Lo) pirmavo 48:31, trečią – 63:45, ketvirtą – 79:59, tačiau sostinės atstovams pavyko išvengti sutriuškinimo.
Kauno komanda pranoko aikštės šeimininkus tritaškių taiklumu – atitinkamai 43 proc. (9/21) ir 29 proc. (5/17).
„Akcentavome, kad neleistume jiems mesti tritaškių, nes ir statistika rodo, kad vilniečiai labiausiai mėgsta tolimus metimus. Todėl bandėme taip surikiuoti gynybą, kad „Ryto“ metikai būtų suvaržyti“, – sakė „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Naudingiausiu mačo žaidėju buvo pripažintas žalgirietis Ąžuolas Tubelis (12 taškų, iš jų 2/2 – tritaškių, 9 atkovoti kamuoliai, 18 naudingumo balų), tad jo sportiniai marškinėliai su autografu iškeliavo į LKL gėrio karavano aukcioną, kurio laimėtojas parems Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ iniciatyvą.
„Ąžuolas – žaidėjas, labai stiprus psichologiškai“, – pabrėžė T. Masiulis.
„Džiaugiuosi Ąžuolu. Kartais sunku žaisti su savo buvusia komanda, ypač kai esi nušvilpiamas, tačiau jis atrodė puikiai“, – teigė „Žalgirio“ legionierius Sylvainas Francisco.
Egzaminuos lyderį
Šiandien Kauno krepšininkai Tel Avive išmėgins jėgas su „Hapoel“ ekipa. Tai bus Eurolygos 19-ojo turo mačas.
„Hapoel“ klubas – vienvaldis turnyro lyderis (13 pergalių ir 5 pralaimėjimai). „Žalgiris“ (10 pergalių ir 8 pralaimėjimai) – aštuntoje vietoje.
„Mūsų laukia šiuo metu geriausia Eurolygos komanda. Varžovų gynyba ir fiziškumas – tikrai aukšto lygio. Turime žaisti 100–110 proc. savo galimybių, nes 80–90 proc. neužtenka. Mums kartais tiesiog trūksta fiziškumo – juk negalime reikalauti iš S. Francisco, kad jis nustumtų varžovus, reikia juos įveikti kitaip – komandiniu žaidimu, greičiu, žaisti protingiau, drausmingiau“, – svarstė T. Masiulis.
Nutrūko „Neptūno“ serija
LKL čempionate nutrūko sėkminga Klaipėdos „Neptūno“ serija: po keturių pergalių paeiliui uostamiesčio komanda „Švyturio“ arenoje 101:103 pralaimėjo „Šiauliams“.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti 5 sek., šiauliečiai pirmavo 102:99, tačiau, stabdydami Arną Veličką, prasižengė – „Neptūno“ krepšininkas uždirbo tris baudų metimus. Vis dėlto jo ranka sudrebėjo – pataikė tik du kartus. „Šiaulių“ pergalę įtvirtino vieną tašką baudos metimu pelnęs Cassiusas Stanley.
Kol kas geriausią savo mačą šį LKL sezoną sužaidė „Neptūno“ puolėjas Zane’as Watermanas – 24 taškai, 24 naudingumo balai.
„Mus vis ištinka, sakykime, apšalimo atvejai, kai pametame galvas, prarandame koncentraciją, nesilaikome susitarimų. Taip buvo ir šįkart. Neišreikalavau iš savo žaidėjų, kad gynyba būtų tokia, kokios norėjome“, – pripažino Klaipėdos ekipos vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Sausio 2-ąją „Neptūnas“ savo arenoje išmėgins jėgas su Venecijos „Umana Reyer“ komanda. Tai bus Europos taurės turnyro A grupės 12-ojo turo dvikova. Uostamiesčio klubas (5 pergalės, 6 pralaimėjimai) – aštuntas, Italijos atstovai (5 pergalės, 6 pralaimėjimai) – septinti.
Pramušė naują dugną
Staigmeną pateikė Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ – namuose 77:69 patiesė Panevėžio „Lietkabelį“ ir nutraukė savo penkių pralaimėjimų seriją.
Itin nesisekė panevėžiečiams Doviui Bičkauskiui (0/6 dvitaškių), Gabrieliui Maldūnui (0/6 dvitaškių).
„Mūsų dvitaškių taiklumas – vos 27 proc. (17 iš 62 – red. past.). Šis faktas viską pasako apie mus. Prieš kiekvienas varžybas atrodo, kad žemiau kristi nebegalime, bet vis susiklosto priešingai – pramušame naujus dugnus. Juk esame vyrai, tad turime išspręsti problemas“, – kalbėjo „Lietkabelio“ strategas Nenadas Čanakas.
Panevėžio krepšininkai jau sausio 1-ąją keliaus į Vokietiją, kur sausio 2 d. žais Europos taurės turnyro B grupės rungtynes su Ulmo „Ratiopharm“. „Lietkabelis“ (2 pergalės, 9 pralaimėjimai) – devintoje vietoje, „Ratiopharm“ (5 pergalės, 6 pralaimėjimai) – aštuntoje.
Rezultatai
Vilniaus „Rytas“–Kauno „Žalgiris“ 81:90 (20:23, 18:27, 19:22, 24:18). 9 186 žiūrovai. J. Hardingas 25 taškai (9/19 dvitaškių), J. Walkeris 15 (1/5 dvitaškių, 1/7 tritaškių), J. Wiley 12 (5 atkovoti kamuoliai), G. Masiulis 11 / M. Wrightas 15 taškų (6/7 dvitaškių), S. Francisco 13 (2/6 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 9 rezultatyvūs perdavimai), Ą. Tubelis (2/2 tritaškių, 9 atkovoti kamuoliai) ir D. Sirvydis po 12, E. Ulanovas ir N. Williamsas-Gossas (5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) po 10.
Klaipėdos „Neptūnas“–„Šiauliai“ 101:103 (33:26, 15:29, 20:18, 33:30). 2 876 žiūrovai. Z. Watermanas 24 taškai, R. Lomažas 22 (4/7 tritaškių), A. Velička 14 (8 rezultatyvūs perdavimai), H. Cleary 12 (3/4 tritaškių) / C. Hendersonas 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai), O. Pleikys 17 (8 atkovoti kamuoliai), D. Baslykas 13, C. Stanley 12, D. McKnightas 10 (6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai).
Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“–Panevėžio „Lietkabelis“ 77:69 (22:14, 17:16, 20:17, 18:22). 1 487 žiūrovai. T. McLaughlinas 17 taškų, S. Miguelis 16, I. Vaitkus 14, J. D. Muila 13 (10 atkovotų kamuolių) / M. Flowersas 20 taškų, K. Kullamae 18, F. Aimaqas 10 (3/13 dvitaškių, 4 klaidos).
Utenos „Juventus“–„Gargždai“ 104:78 (27:19, 32:23, 20:14, 25:22). 1 032 žiūrovai. L. Uleckas 20 taškų, I. Vranešas 18, E. Venskus 14, H. Diarra 13, M. Johnsonas 11, P. Valinskas 10 / P. Petrilevičius 15 taškų, J. Pipkinsas 14, L. Vaištaras 13.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 11 1
2. „Rytas“ 9 4
3. „Neptūnas“ 8 4
4. „Lietkabelis“ 7 6
5. „Šiauliai“ 6 6
6. „Juventus“ 5 7
7. „Nevėžis-Pask. kl.“ 4 9
8. „Gargždai“ 4 9
9. „Jonava Hipocredit“ 2 10
