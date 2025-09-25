Netyla kalbos apie Javtoko pasisakymus: tikrai buvo padaryta klaidų

20 metų krepšinyje praleidęs Robertas Javtokas savo karjeroje iškovojo daugybę titulų.
O su nacionaline rinktine spėjo iškovoti net tris Europos čempionatų medalius ir vieną pasaulio pirmenybių bronzą.
Už savo pasiekimus R. Javtokui buvo įteikti ir valstybiniai apdovanojimai. Tiesa, paskutiniu metu R. Javtokas buvo įsivėlęs į skandalą, kai prabilo apie asmeninį krepšininkės Kamilės Nacickaitės gyvenimą.
„Buvus ji kaip ir su moterimi, dabar bičas yra juodas. Ji su juo apsiženyjo, ji irgi šiaulietė. Dabar ji viena iš „Trys prieš tris“ čempionė“, – su Rolandu Mackevičiumi „Nepatogūs klausimai“ laidoje kalbėjo R. Javtokas.
Po šių pasisakymų žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad asociacija „Lietuvos krepšinis“ R. Javtokui pradėjo drausminę bylą. Dėl to esą buvęs krepšininkas gali prarasti iškovotus medalius. Tačiau asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas šią informaciją neigia.
„Visiškai klaidinga informacija. Jokių apdovanojimų nei turime teisės, nei norime atimti. Yra reglamentas, kuriuo vadovaujasi komisija. Buvo paviešintos tam tikros sankcijos ir jos buvo labai klaidingai suinterpretuotos“, – aiškino asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
R. Javtoko bylą nagrinės Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija. Tačiau organizacijos vadovas tikina nežinantis, kokios apskritai sankcijos gali grėsti buvusiam krepšininkui.
„Nežinau, nedalyvauju nei komisijos veikloje, nei ją skiriu, nei žinau jos veiklos niuansus. Taigi palaukime ir viskas paaiškės po sprendimo“, – tikino M. Balčiūnas.
Nors M. Balčiūnas tikina, kad R. Javtoko bylos nagrinėjime nedalyvaus, buvusio krepšininko poelgį jis vertina itin neigiamai.
„Tikrai buvo klaidų padaryta iš Roberto pusės. Ir, sakykime, ne mes teisėjai šiuo atveju. Teisėjai – visuomenė. Galbūt liūdniausia, kad pamatėme, kaip galvoja pats Robertas. Ir šiuo atveju privalėsime padaryti sprendimus, kurie vienodai užtikrina saugią aplinką Lietuvos krepšinyje“, – kalbėjo M. Balčiūnas.
Praėjusiais metais R. Javtokas buvo vienintelis konkurentas M. Balčiūnui asociacijos prezidento rinkimuose. Anot dabartinio vadovo, nepaisant skandalo, buvęs krepšininkas turės galimybę ir vėl tai daryti, jei tik išreikš norą.
„Žinoma, jis laisvas dalyvauti kur nori, nors ir Lietuvos prezidento rinkimuose. Taigi sėkmės jam visur“, – tikino M. Balčiūnas.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinės komisijos posėdis, kuriame bus nagrinėjama R. Javtoko byla, planuojamas kitą pirmadienį.
