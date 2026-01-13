„Neptūnui” namuose nepavyko nugalėti svečių iš Liublianos

Klaipėdiečiai rungtynes pradėjo sau neįprastu ritmu: sužaidus pusę kėlinio buvo pelnę vos 4 taškus, kai tuo tarpu svečiai – 17. Kėliniui įpusėjus slogus startas buvo pamirštas ir atsilkimas sumažintas iki vienženklio (16:24).
Antrąjį ketvirtį komandos pradėjo apylygiai: keitėsi ne tik taikliais metimais, bet taip pat ir gynybiniais epizodais. „Neptūnas”, sužaidus 5 minutes, deficitą sumažino iki 3 taškų (27:30), bet savo atsakymų turėjo ir „Cedevita Olimpija”. Slovėnijos klubas prieš ilgąją pertrauką vėl susigrąžino solidų pranašumą, kai tolimą metimą pataikė U. Gibsonas, tačiau paskutinį žodį tarė A. Beručka, kuris paskutinę kėlinio sekundę smeigė tritaškį metimą (41:47).
Po pertraukos G. Petrausko auklėtiniai puikiai pataikė iš žaidimo, bet tuo pačiu atsakė ir Z. Mitrovičiaus komanda. Pastaroji neleido uostamiesčio komandai ne tik priartėti, bet ir sugebėjo didinti atotrūkį, kuris vienu metu pakilo iki 11 (49:60). Vis dėlto klaipėdiečiai surengė kiek sėkmingesnę atkarpą ir atsilikimą sumažino iki 6 taškų (59:65). Atkarpų žaidimas tęsėsi, o geresnę kėlinio pabaigoje surengė Liublianos ekipa, kuri prieš lemiamas 10 minučių susikrovė rekordinę persvarą (61:74).
Ketvirtojo kėlinio startas buvo sėkmingesnis svečiams: Klaipėdos komandai nepavyko nepavyko stabdyti jų puolimo, o pataikęs tolimą metimą D. Stewartas skirtumą tarp komandų padidino iki 18 (69:87). Per likusias 5 ketvirčio minutes uostamiesčio ekipai nepavyko reikšmingiau priartėti ir Liublianos „Cedevita Olimpija” Klaipėdoje pasiekė revanšą.
Klaipėdos „Neptūnas”: Z. Watermanas 15 (7 atk.kam.), D. Tarolis 13 (6 atk. kam.), A. Velička 12 (4 rez. perd.), E. Mockevičius 10 (5 atk.kam.).
Liublianos „Cedevita Olimpija”: U. Gibsonas 23 (4 rez.perd.), D. Stewartas 18 (4 atk.kam.), D. Skara 16 (8 atk.kam.), J. Blažičius 16 (7 atk.kam.), A. Nikoličius 12.
