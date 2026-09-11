Londone „Žalgirio“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo Prancūzijos vicečempionams

Penktadienį 19.30 val. Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos susitiks su Vroclavo „Šlask“ ekipa. Šį susitikimą tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.
Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Nigelas Williamsas-Gossas, baudos metimą pridėjo Jonas Valančiūnas (3:2), bet paryžiečiai pirmieji susikrovė solidesnį pranašumą – 3:11. Sausrą nutraukė N.Williamso-Gosso metimas ir Arno Butkevičiaus realizuotos baudos, tačiau po dviejų „Paris Basketball“ tritaškių minutės pertraukėlės prašė Tomas Masiulis – 7:17. Po jos A.Butkevičius, Carsenas Edwardsas ir Maodo Lo iškart pelnė dvitaškius – 13:17. J.Valančiūnas blokavo varžovų metimą ir vėliau sumetė baudas, o po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ atsiliko 15:21.
Antrojo kėlinio pradžioje kauniečiai ypač dažnai klydo. Puolime per pirmąsias 4 minutes 4 taškais pasižymėjo tik J.Valančiūnas – 19:28. Marius Grigonis pataikė iš vidutinio nuotolio, Dustinas Sleva pridėjo baudų metimus , tačiau žalgiriečiai niekaip neatrišo krepšio atakuojant iš tolimos distancijos – 23:39. Sterlingas Brownas pelnė taškus iš po krepšio, J.Valančiūnas ir C.Edwardsas įmetė po 2 baudas, perėmus kamuolį dėjimą greitoje atakoje po N.Williamso-Gosso perdavimo „kalė“ Ąžuolas Tubelis, o antrąjį kėlinį užbaigė N.Williamso-Gosso baudų metimai – 33:45.
Ir toliau nekrentant tritaškiams, Edgaras Ulanovas, N.Williamsas-Gossas ir Ą.Tubelis rinko taškus iš po krepšio – 40:53. C.Edwardsas buvo subauduotas atakuojant iš toli, E.Ulanovas pasižymėjo ataka „2+1“ bei vėliau pridėjo dar 2 baudų metimus – 48:56. Galiausiai rungtynių 27-ąją minutę tikslą pasiekė S.Browno tolimas šūvis (51:61), bet tik po 1 baudą įmetė Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ir Ą.Tubelis – 53:64. M.Lo realizavo abu baudų metimus, o paskutinę trečiojo kėlinio minutę tritaškius smeigė C.Edwardsas ir D.Sleva – 61:66.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje E.Ulanovas pataikė tritaškį iš kampo, jis ir C.Edwardsas įmetė po 2 baudas – 68:72. C.Edwardsas rinko dar 5 taškus ir mažino skirtumą iki minimumo – 73:74. N.Williamsas-Gossas pelnė taškus, bet po to keletą minučių abi komandos prametė tiek lengvus metimus, tiek rinko pražangas puolime – 75:79. Ą.Tubeliui prametus antrąją baudą, J.Valančiūnas atkovojo kamuolį ir grūdo jį į krepšį – 78:79. Varžovams įmetus (78:81), po T.Masiulio minutės pertraukėlės Ą.Tubelis ataką užbaigė dėjimu, o paryžiečiams paskubėjus ir prametus bei prasižengus prieš M.Lo, šis sumetė abi baudas ir išvedė „Žalgirį“ į priekį – 82:81. Deja, per paskutines 6 sekundes „Paris Basketball“ lyderis Nadiras Hifi prasiveržė po krepšiu, pelnė taškus ir žalgiriečiai turėjo pripažinti varžovų pergalę – 82:83.
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