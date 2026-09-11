 Londone „Žalgirio“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo Prancūzijos vicečempionams

Londone „Žalgirio“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo Prancūzijos vicečempionams

2026-09-11 01:00
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pasirodymą „London Lions Invitational“ turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus „Paris Basketball“ komandai 82:83 (15:21, 18:24, 28:21, 21:17). 

<span>Londone „Žalgirio“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo Prancūzijos vicečempionams</span>
Londone „Žalgirio“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo Prancūzijos vicečempionams / zalgiris.lt nuotr.

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Penktadienį 19.30 val. Lietuvos laiku rungtynėse dėl trečiosios vietos susitiks su Vroclavo „Šlask“ ekipa. Šį susitikimą tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.

Taškų sąskaitą rungtynėse atidarė Nigelas Williamsas-Gossas, baudos metimą pridėjo Jonas Valančiūnas (3:2), bet paryžiečiai pirmieji susikrovė solidesnį pranašumą – 3:11. Sausrą nutraukė N.Williamso-Gosso metimas ir Arno Butkevičiaus realizuotos baudos, tačiau po dviejų „Paris Basketball“ tritaškių minutės pertraukėlės prašė Tomas Masiulis – 7:17. Po jos A.Butkevičius, Carsenas Edwardsas ir Maodo Lo iškart pelnė dvitaškius – 13:17. J.Valančiūnas blokavo varžovų metimą ir vėliau sumetė baudas, o po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ atsiliko 15:21.

Antrojo kėlinio pradžioje kauniečiai ypač dažnai klydo. Puolime per pirmąsias 4 minutes 4 taškais pasižymėjo tik J.Valančiūnas – 19:28. Marius Grigonis pataikė iš vidutinio nuotolio, Dustinas Sleva pridėjo baudų metimus , tačiau žalgiriečiai niekaip neatrišo krepšio atakuojant iš tolimos distancijos – 23:39. Sterlingas Brownas pelnė taškus iš po krepšio, J.Valančiūnas ir C.Edwardsas įmetė po 2 baudas, perėmus kamuolį dėjimą greitoje atakoje po N.Williamso-Gosso perdavimo „kalė“ Ąžuolas Tubelis, o antrąjį kėlinį užbaigė N.Williamso-Gosso baudų metimai – 33:45.

Ir toliau nekrentant tritaškiams, Edgaras Ulanovas, N.Williamsas-Gossas ir Ą.Tubelis rinko taškus iš po krepšio – 40:53. C.Edwardsas buvo subauduotas atakuojant iš toli, E.Ulanovas pasižymėjo ataka „2+1“ bei vėliau pridėjo dar 2 baudų metimus – 48:56. Galiausiai rungtynių 27-ąją minutę tikslą pasiekė S.Browno tolimas šūvis (51:61), bet tik po 1 baudą įmetė Kaodirichi Akobundu-Ehiogu ir Ą.Tubelis – 53:64. M.Lo realizavo abu baudų metimus, o paskutinę trečiojo kėlinio minutę tritaškius smeigė C.Edwardsas ir D.Sleva – 61:66.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje E.Ulanovas pataikė tritaškį iš kampo, jis ir C.Edwardsas įmetė po 2 baudas – 68:72. C.Edwardsas rinko dar 5 taškus ir mažino skirtumą iki minimumo – 73:74. N.Williamsas-Gossas pelnė taškus, bet po to keletą minučių abi komandos prametė tiek lengvus metimus, tiek rinko pražangas puolime – 75:79. Ą.Tubeliui prametus antrąją baudą, J.Valančiūnas atkovojo kamuolį ir grūdo jį į krepšį – 78:79. Varžovams įmetus (78:81), po T.Masiulio minutės pertraukėlės Ą.Tubelis ataką užbaigė dėjimu, o paryžiečiams paskubėjus ir prametus bei prasižengus prieš M.Lo, šis sumetė abi baudas ir išvedė „Žalgirį“ į priekį – 82:81. Deja, per paskutines 6 sekundes „Paris Basketball“ lyderis Nadiras Hifi prasiveržė po krepšiu, pelnė taškus ir žalgiriečiai turėjo pripažinti varžovų pergalę – 82:83.

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
Paryžiaus Paris Basketball
London Lions Invitational

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