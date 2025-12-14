LKL: po pertraukos atitrūkęs „Žalgiris“ laimėjo Utenoje

Nepaisant to, kad „Žalgirio“ startas buvo geresnis (11:6), Evaldas Šaulys ir Dustinas Sleva apsikeitė tritaškiais, o minėto uteniškio ir Šarūno Beniušio metimai rezultatą persvėrė – 16:14. „Žalgiris“ atsakė 10 taškų be atsako (24:16), tiesa, iki ketvirčio pabaigos „Juventus“ rezultatą sušvelnino – 21:24.
Pranašumą aikštės šeimininkai susigrąžino (32:30), o „Žalgirio“ bandymai susigrąžinti iniciatyvą buvo atremti – 43:40. Pranašumą uteniškiai padidino dar labiau (48:44) ir trapiai pirmavo po pirmosios mačo dalies – 48:46.
Edgaras Ulanovas, Maodo Lo ir Laurynas Birutis po pertraukos išvedė priekin „Žalgirį“ (57:52), o persvara ėmė artėti link dviženklės – 69:60. Nors stipriai Kauno klubas ir nepabėgo, po trečio kėlinio turėjo apčiuopiamesnę persvarą – 73:62.
Š. Beniušis ir E. Šaulys neleido kauniečiams iš anksto galvoti apie pergalę (65:73), bet dviženklę persvarą svečiai atstatė ir vėl tolo – 81:69. Galiausiai žalgiriečių įgyta persvara (84:70) suteikė jiems užtikrintumo ir padėjo pasiekti pergalę.
Utenos komandos naujokas Hassanas Diarra per 21 minutę pelnė 5 taškus (1/7 metimai, 3/4 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, provokavo 3 pražangas, 4 sykius prasižengė ir rinko 2 naudingumo balus.
Utenos komanda neturėjo susirgusių žaidėjų: Luko Ulecko, Ivano Vranešo, Mintauto Mockaus ir Ernesto Sederevičiaus, tad vertėsi 8 žaidėjų rotacija. „Žalgiris“ davė poilsio Sylvainui Francisco, o Deividas Sirvydis taip pat yra susirgęs.
E. Šaulys gerino sezono rekordus LKL, pelnęs 26 taškus, rinkęs 27 naudingumo balus.
„Žalgiris“ neturėjo vieno išsiskiriančio žaidėjo, o daugiausiai (26 min.) žaidė I. Brazdeikis.
„Juventus“: Evaldas Šaulys 26, Šarūnas Beniušis 15, Erikas Venskus 12 (7 atk. kam.), Paulius Valinskas 9, Malikas Johnsonas 8.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 14, Mosesas Wrightas 12, Ignas Brazdeikis ir Laurynas Birutis – po 11, Maodo Lo ir Dustinas Sleva – po 9, Nigelas Williamsas-Gossas 8 (8 rez. perd., 17 n.b.).
