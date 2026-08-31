 Lietuvos krepšinio rinktinė atsidarė pergalių seriją

Lietuvos krepšinio rinktinė atsidarė pergalių seriją

2026-08-31 20:44
KD inf.

 „Džiaugiuosi, kad vyrai kovėsi, nesudrebėjo ir nepasidavė šiai situacijai. Kovėmės gerai, ėjome ir kritome ant kamuolių”, - sake Rimas Kurtinaitis. Jo diriguojama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (4/4)  FIBA Pasaulio taurės antrąjį vasaros atrankos langą užbaigė pergale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje 78:73 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15) nugalėjo Bosnijos ir Hercegovinos (3/5) krepšininkus.

Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73 Pasaulio krepšinio čempionato atranka: Lietuva – Bosnija ir Hercegovina 78:73

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Šiose rungynėse pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų, o dar 9 sykius rezultatas buvo lygus.

Artimiausias Pasaulio taurės atrankos langas vyks lapkritį.

Sužaidus 5 min. bosniai buvo priekyje 14:9. Tuomet tritaškį pataikė Matas Jogėla, o Gytis Radzevičius greitoje atakoje rezultatą išlygino. Po pirmojo kėlinio bosniai pirmavo 23:20.

Antrojo kėlinio pradžioje deficitas buvo išaugęs iki 8 taškų, o jį taikliu tritaškiu sumažino Osvaldas Olisevičius.

Įpusėjus antrajam kėliniui bosniai vis dar  buvo priekyje (32:29). Sėkminga Augusto Marčiulionio atkarpa lietuviams leido išsiveržti į priekį – 37:36.

Po dviejų kėlinių varžovai pirmavo 46:42.

Po didžiosios pertraukos Ąžuolas Tubelis rezultatą išlygino, o netrukus Lietuvos rinktinei pranašumą sugrąžino Marekas Blaževičius (55:53).

Sužaidus 30 min. Lietuva pirmavo 61:58.

Ketvirtojo kėlinio pirmoje pusėje Ą. Tubelis pelnė 8 taškus iš eilės.

Kėlinio pradžioje bosniai trumpam išsiveržė į priekį, o Ąžuolas Tubelis po puikios verpstės grąžino pranašumą Lietuvai.

Netrukus Ą. Tubelis po tiksliai ore „pakabinto“ Kristupo Žemaičio perdavimo sugrūdo kamuolį į krepšį (69:65, 34 min.).

Likus žaisti 5 min. Lietuvos rinktinė pirmavo 72:68. Marekas Blaževičius padidino skirtumą iki 8 taškų – didžiausios persvaros rungtynėse.

Likus 2:11 min. Dominykas Stenionis sėkmingu prasiveržimu padidino persvarą iki 78:69 ir lietuviai pergalės iš rankų nepaleido.

Lietuva: Ąžuolas Tubelis 23, Augustas Marčiulionis 16, Gytis Radzevičius 11, Marekas Blaževičius 11, Matas Jogėla 5, Dominykas Stenionis 4, Osvaldas Olisevičius 4, Donatas Motiejūnas 2, Kristupas Žemaitis 2. Justas Furmanavičius 0, Mindaugas  Kačinas 0.

Bosnija ir  Hercegovina: Jusufas Nurkičius 20,  Luka Garza 14, Amaras Alibegovičius 11.

Šiame straipsnyje:
pasaulio krepšinio čempionato atranka
Lietuvos krepšinio rinktinė
Bosnijos ir Hercegovinos krepšinio rinktinė

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Komentarai

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Komentarai

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Visi nori lemono.
1
0
Heiko
Nesvarbu, kas laimi. Svarbu kova emocijos, atmosfera arenoje ir už jos. Tiesiog gerai praleisti laiką po ar tarp darbų.
1
-2
Jonas
Šaunu, bet Tubeliui pagarba. Kur komentarai tyliojo boikoto žvaigždžių. Nesuprantu, negi negėda...nei sau pagarbos, nei Lietuvai.
3
-1
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