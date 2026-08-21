Lietuviai nugalėjo NCAA talentus

Tritaškių faktorius
Jonavoje įvykusios rungtynės – viena iš trijų „Wildcat“ viešnagės Lietuvoje stotelių.
JAV Nacionalinės aukštųjų mokyklų sporto asociacijos (NCAA) praėjusio sezono finalo ketverto dalyviai vakar Kėdainiuose susitiko su Ukrainos nacionaline komanda, o rytoj Alytuje išmėgins jėgas su pagrindine Lietuvos rinktine.
Arizonos universiteto ekipą treniruojantis T. Lloydas teigė, kad įtakos nesėkmei (88:99) turėjo europinio krepšinio specifika, kitoks kai kurių taisyklių traktavimas.
Svečiai tik kartą buvo persvėrę rezultatą savo naudai – 4:3. Trečią kėlinį mūsiškiai buvo išsiveržę į priekį 61:41. Lietuviai pranoko amerikiečius tritaškių taiklumu – atitinkamai 50 proc. (11/22) ir 16 proc. (3/18), rezultatyviais perdavimais – 28:19, laimėjo kovą dėl kamuolio – 49:31.
Buvome pranašesni tuo, kas prieš mačą kėlė didžiausią nerimą.
„Buvome pranašesni tuo, kas prieš mačą kėlė didžiausią nerimą – kova dėl kamuolio, spaudimas, greitas puolimas. Labiausiai džiugino komandinis žaidimas – 28 rezultatyvūs perdavimai po savaitės treniruočių yra įspūdingas rodiklis, parodantis žaidėjų norą, krepšinio IQ ir bendro darbo lygį“, – kalbėjo mūsų šalies „rezervininkų“ vyriausiasis treneris Mindaugas Lukošius.
Svariausiai prie pergalės prisidėjo „Jonavos Hipocredit“ puolėjas klaipėdietis Matas Repšys – 24 taškai (iš jų 4/4 tritaškių), penki atkovoti kamuoliai.
„Wildcats“ komandai šiaulietis Motiejus Krivas pelnė 10 tšk., alytiškis Ugnius Jaruševičius – 8 tšk. Legendinio LeBrono Jameso sūnus Bryce’as Jamesas tesurinko 2 tšk., o buvusio Maskvos CSKA, „Dinamo“ ir Sankt Peterburgo „Spartak“ žaidėjo Aleksandro Charčenkovo atžala Ivanas Charčenkovas – 25 tšk.
Dirba be priekaištų
Rezervinės ekipos įžaidėjas Dominykas Stenionis treniravosi ir su Rimo Kurtinaičio vadovaujama pagrindine šalies rinktine, kuri rugpjūčio 23-iąją Vilniuje susitiks su NCAA čempione Mičigano universiteto „Wolverines“ komanda.
„Jis – tikras įžaidėjas, gal šiek tiek stokoja ūgio, bet yra greitas. Tokių krepšininkų turi ir Eurolygos klubai, kad atakos būtų aštresnės, dinamiškesnės“, – svarstė R. Kurtinaitis.
Treneris tvirtino, kad rinktinė artimiausiems pasaulio čempionato atrankos mačams su turkais (rugpjūčio 28-ąją Stambule) ir bosniais (31 d. Vilniuje) rengiasi sklandžiai.
„Birštone turėjome du trumpus ciklus, po dvi treniruotes per dieną. Daugiau dėmesio skyrėme fiziniam rengimui. Su kandidatais dirbo, planus sudarinėjo keturi fizinio rengimo treneriai. Antradienį pradėjome intensyviau šlifuoti taktinius veiksmus. Vyrai dirba noriai, energingai, priekaištų jiems neturiu“, – sakė R. Kurtinaitis.
Jo teigimu, draugiškų rungtynių akcentas – ne žūtbūtinės pergalės.
„Norime laimėti, tai svarbu psichologiškai, bet esmė – ne rezultatas. Mintyse – rungtynės su turkais, jau nagrinėjame varžovų taktiką, modeliuojame, kaip ji koreguosis dėl pasikeitusios jų sudėties“, – svarstė R. Kurtinaitis.
Varžovų nuostoliai
Turkų gretose nebus Alpereno Senguno (Hjustono „Rockets“), Tariko Biberovičiaus (Dalaso „Mavericks“).
Tačiau rikiuotėje – Ademas Bona (Filadelfijos „75ers“), Sehmusas Hazeras (Stambulo „Galatasaray“), Cedis Osmanas (Salonikų PAOK), Ercanas Osmanis (Stambulo „Anadolu Efes“), Kenanas Sipahis („Bahcesehir Koleji“), Omeras Farukas Yurtsevenas (Madrido „Real“).
Bosnijos ir Hercegovinos rinktinei nepadės Džananas Musa („Dubai“), Emiras Sulejmanovičius (Badalonos „Joventut“).
Dvikovai su lietuviais rengiasi šiemet pasaulio čempionato atrankos varžybose naudingai žaidę Amaras Gegičius (Suboticos „Spartak“), Darko Taličius („Bosna“), Amaras Alibegovičius („Granada“), Kenanas Kamenjašas („Dubai“), Luka Garza (Bostono „Celtics“). Šįkart prisijungė ir Jusufas Nurkičius (Jutos „Jazz“).
Statistika
Lietuva (B)–Arizonos „Wildcats“ 99:88 (30:19, 24:18, 21:24, 24:27). Jonavos arena, 1 379 žiūrovai.
Lietuva (B): M. Repšys 24 taškai (4/4 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai), T. Januševičius (5 atkovoti kamuoliai) ir I. Urbonas (5 atkovoti kamuoliai) po 13, D. Stenionis 11 (10 rezultatyvių perdavimų, 6 klaidos), M. Kancleris 10 (8 atkovoti kamuoliai), M. Mockus 9, N. Radžius 7 (7 rezultatyvūs perdavimai), G. Čelka, M. Mačijauskas (7 atkovoti kamuoliai) ir T. Budrys po 4, K. Leščiauskas 0.
„Wildcats“: I. Charčenkovas 25 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai), C. Holtas 13 (6 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai), D. Dixonas (0/6 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) ir M. Krivas (4/4 baudų metimų) po 10, U. Jaruševičius 8 (4 atkovoti kamuoliai), C. Holmesas 7 (6 atkovoti kamuoliai), M. Brnovičius 6, A. Arnoldas 5, E. Ottenas ir B. Jamesas po 2, E. Aiyamenkhue 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 21/43 (48 proc.) ir 31/53 (58 proc.), tritaškių – 11/22 (50) ir 3/18 (16), baudų metimų – 24/35 (68) ir 17/28 (60). Atkovota kamuolių – 49 ir 31, perimta – 3 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 28 ir 19. Klaidos – 18 ir 7.
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