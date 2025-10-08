„Lietkabelis“ Vokietijoje nepasipriešino „Niners“ komandai

Rungtynės prasidėjo apylygiu pirmuoju kėliniu, tačiau ketvirčio pabaigą aikštelės šeimininkai sužaidė atkarpa 13:2 ir kėlinį užbaigė pirmaudami dviženkliu skirtumu (28:17).
Nors per pirmus du kėlinius „Lietkabelis“ atkovojo net 11 kamuolių puolime, tačiau pataikymo iš žaidimo niekaip nesurado ir pirmąją rungtynių dalį baigė su 36,4 procentų taiklumu. Tai leido Vokietijos klubui dar labiau nutolti ir į pertrauką nusinešti plius dvidešimt keturis (53:29).
Chemnico klubą į priekį vedė net septyniolika taškų surinkęs Ty’us Breweris, pataikęs net keturis tolimus metimus. Viso šeimininkai per pirmąją pusę pataikė septynis iš dvylikos tolimų metimų.
Antroje rungtynių pusėje šeimininkų dominavimas tęsėsi – trečiąjį ketvirtį „Niners“ baigė pirmaudami dvidešimt penkiais taškais (71:46), sėkmingai jį išlaikė ir ketvirtajame kėlinį bei įsirašė pergalę.
Artimiausias namų „Lietkabelis“ žais jau šeštadienį, spalio 11 d. Panevėžyje su Vilniaus „Rytu“.
