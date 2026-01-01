„Lietkabelis“ iškovojo pergalę Vokietijoje

Rungtynės prasidėjo apylygiu pirmuoju kėliniu, tačiau įpusėjus jam panevėžiečiai įgijo pranašumą (10:15) – pirmosiomis minutėmis panevėžiečiams net dešimt taškų surinko Michaelas Flowersas.
Netrukus iniciatyvą perėmė nuo suolo pakilęs Justas Furmanavičius, surinkęs aštuonis taškus ir leidęs savo komandai pirmauti po pirmojo kėlinio (25:29).
Geriau pradėję antrąjį ketvirtį šeimininkai po Christopherio Ledlumo dvitaškio rezultatą persvėrė (35:33), tačiau panevėžiečiai atsakė atkarpa 13:3 ir vėl kiek nutolo (38:46).
Po dviejų kėlinių komandas skyrė šeši taškai – 42:48. Svečiams Flowersas surinko dvylika, Flowersas pridėjo penkiolika taškų, tuo tarpu šeimininkams keturiolika pelnė Markas Smithas.
Įpusėjus trečiajam kėliniui geresnę atkarpą sužaidę Ulmo krepšininkai po ketvirto Tobias Jenseno pataikyto tritaškio pranašumą susigrąžino (62:60) ir jį išlaikė iki ketvirčio pabaigos (65:62).
„Lietkabelis“ ketvirtą kėlinį pradėjo įspūdingai, po tritaškį pataikė Flowersas, Dovis Bičkauskis ir Kristianas Kullamae, o bendras spurtas pasiekė 17:0 (65:79).
Netrukus dviem tolimais metimais paeiliui atsakė Justinas Simonas ir Christianas Sengfelderis (71:79). Likus pusantros minutės Flowerso tritaškis vėl grąžino svečiams dviženklį pranašumą (74:84) ir per likusį laiką pergalės iš savo rankų nepaleido.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais jau sausio 4 d. su Utenos „Juventus“, o sausio 7 d. namie susikaus su Breso Burgo „JL“.
Naujausi komentarai