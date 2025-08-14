Krepšinio maratonas – ne už kalnų

Startas – rugsėjo 20-ąją
„Nuspręsta, kad turėsime dešimt komandų, nes esame pasirašę ilgalaikes sutartis, tarp jų – su televizija“, – šiemet balandį sakė Remigijus Milašius, ketvirtai kadencijai išrinktas LKL prezidentu.
Tačiau šiomis dienomis paskelbtas 2025–2026 m. „Betsson-LKL“ čempionato formatas ir rungtynių tvarkaraštis – devynioms ekipoms.
Per reguliarų sezoną po 32 mačus sužais Kauno „Žalgiris“, Vilniaus „Rytas“, Panevėžio „Lietkabelis“, „Jonava“, Utenos „Juventus“, „Šiauliai“, Klaipėdos „Neptūnas“, Kėdainių „Nevėžis“ ir „Gargždai“.
Varžybos startuos rugsėjo 20-ąją: Jonavoje susitiks šio miesto ir „Žalgirio“ krepšininkai, Panevėžyje – „Lietkabelis“ ir „Neptūnas“.
Pirmą turą praleis „Juventus“ ekipa, tuo metu dalyvausianti Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos atrankos turnyre Bulgarijoje.
Pirma čempiono „Žalgirio“ ir vicečempiono „Ryto“ akistata numatyta lapkričio 2-ąją Kaune.
Reguliaraus sezono finišas planuojamas 2026-ųjų gegužės 17-ąją, o jau 20 d. turėtų startuoti atkrintamosios varžybos: ketvirtfinaliai – iki dviejų pergalių, pusfinaliai ir finalai – iki trijų.
Vėliausia „Betsson-LKL“ sezono pabaigos data – birželio 19 d.
Svečiuosis „Sabah"
Komandas jau sukomplektavo „Žalgiris“, „Lietkabelis“, „Neptūnas“, arti pabaigtuvių „Rytas“, „Šiauliai“, „Nevėžis“.
Žalgiriečiai į pirmą treniruočių stovyklą rinksis jau kitą savaitę, o rugsėjo 2-ąją savo arenoje planuoja kontrolines rungtynes su Rimo Kurtinaičio treniruojama Azerbaidžano čempione Baku „Sabah“ ekipa.
Rugsėjo 6-ąją Kauno krepšininkų lauks mačas su „Lietkabeliu“, kuriam padės ir buvęs „Žalgirio“ legionierius amerikietis Augustine’as Rubitas (laikinai pavaduos traumuotą vidurio puolėją kanadietį Fardawsą Aimaqą).
Panevėžiečiai prieš akistatą su „Žalgiriu“ išmėgins jėgas su „Rytu“ (rugpjūčio 29-ąją Druskininkuose).
Vilniečiai žais ir su „Sabah“ (rugsėjo 16-ąją savo aikštėje). Be to, „Ryto“ kontrolinių varžybų sąraše – mačas su „Jonava“ (rugpjūčio 26 d.) ir „Juventus“ (rugsėjo 5 d.), o Italijoje – su Brešos „Germani“ (10 d.) ir Venecijos „Umana Reyer“ (12 d.).
Sieks V. Garasto taurės
Gedimino Petrausko treniruojamas „Neptūnas“, ruošdamasis „Betsson-LKL“ čempionatui, žais penkerias draugiškas rungtynes.
Rugpjūčio 28-ąją planuojamas susitikimas su Rygos VEF, rugsėjo 5-ąją Kretingoje – su „Sabah“, o rugsėjo 9-ąją Kaune – su Tautvydo Sabonio vadovaujamu Londono „Lions“.
Rugsėjo 13-ąją Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje, startuos tradicinis tarptautinis Vlado Garasto taurės turnyras. Tądien „Neptūnas“ išmėgins jėgas su latvių „Ventspils“, o „Šiaulių“ krepšininkai – su Talino „Kalev / Cramo“ (Estija). 14 d. vyks mačai dėl 1-os ir 3-ios vietų.
NKL laukia spalio
Spalio mėnesį startuos Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ir Regionų krepšinio lygos (RKL) čempionatai.
NKL dalyvių gretose – Kauno rajono „Omega-Tauras-LSU“, „Alytus“, Ukmergės „Stekas“, „Jurbarkas-Karys-Manvesta“, „Kretinga-Rivilė“, Šakių „Vytis-VDU“, Palangos „Olimpas“, Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“, Kauno „Žalgiris-2“, Vilniaus „Rytas-2“, „Šilutė-PDS.lt“, Marijampolės „Sūduva-Mantinga“, „Telšiai“, Vilkaviškio „Perlas Go“, Plungės „Olimpas“ ir Kėdainių sporto centras (SC).
Septynioliktu čempionato dalyviu greičiausiai taps Mažeikių klubas, įpareigotas iki rugpjūčio 15-osios atsiskaityti su visais buvusiais žaidėjais.
NKL čempionato formatas – 2+1 (po dviejų ratų klubai pagal užimtas vietas pasidalys į dvi grupes ir žais papildomą ratą). Aštuntfinaliai – iki dviejų pergalių, ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalai – iki trijų.
Dalyvių rekordas
RKL čempionatą sudarys A ir B divizionai, juose iš viso bus net 47 komandos.
A divizione – rekordinis dalyvių skaičius: Šilalės „Lūšis“, Vilniaus „Rytas-MRU“, Prienų „Tikodenta“, Akmenės rajono SC, Kauno „Žalgiris-3“, Širvintų „UHB-Group“, Kazlų Rūdos SC „Ataka-Danilus“, Vytauto Didžiojo universitetas, „Tauragė“, Joniškio „Delikatesas“, Druskininkų „Akvilė“, „Kupiškis“, „Biržai“, Birštono „Milasta“, LCC tarptautinis universitetas, „Raseiniai“ ir Gargždų SC-2.
Akmenės komanda, praeitą sezoną užėmusi priešpaskutinę vietą, turėjo iškristi į B divizioną, tačiau nusipirko A diviziono licenciją iš čempionatą palikusios Kuršėnų SM „Grafų baldai“ ekipos.
Istorinis sprendimas dėl buvusios autsaiderės Druskininkų komandos: klubas komerciniu principu išsaugojo vietą A divizione, sumokėjęs 50 tūkst. eurų trijų sezonų mokestį lygai.
B divizione varžysis Alytaus SRC, Kauno kolegija, Lazdijų „Briedis-Pietų Megrame“, Alytaus rajono „Kadis“, Pajūrio „Jūra“, Prienų KKSC, „Žalgiris Nordclinic“, Kauno rajono „Tornado-Tauras“, Lietuvos sporto universitetas, Šiaulių „Saulė“ ŠSG, Ukmergės SC „Jusema“, LKSK „Gijos Klinikos“, Vilniaus rajono krepšinio klubas, Varėnos „Glassbee-KRS“, „Radviliškis“, Pakruojo SC „Lygumų ŽŪB“, Vytauto Didžiojo universitetas-2, Kauno technologijos universitetas, „Panevėžys“, Anykščių KKSC „Elmis“, „Trakai-Trakų SC“, „Dauniškio prekyba-Juventus“, Kaišiadorių „Savingė“, Vilniaus KM, Jonavos SC, Švenčionėlių „Rida“, „VKKM-Neptūnas“, Skuodo KKSC „Kuršasta“, Palangos SC ir „Klaipėdos universitetas-KKM“.
Komandos bus suskirstytos į tris grupes po 10 ekipų pagal teritorinį principą. Užėmusios 1–2 vietas ir dvi geriausios trečią vietą užėmusios ekipos iškart pateks į atkrintamąsias varžybas.
