„Žalgirio“ krepšininkai skanduočių neišgirdo

Protestas prieš vilnietį
Nors pirmosiose namų rungtynėse šeimininkams plojo keli tūkstančiai žiūrovų, trečiadienį „Žalgirio“ arenoje buvo neįprastai tylu. LKL čempionų ekipos nepalaikė ištikimiausių jos sirgalių grupuotė „Green White Boys“.
Protestuodami prieš sutarties su Lietuvos rinktinės puolėju Ąžuolu Tubeliu pasirašymą bei dėl bilietų branginimo „boysai“ kol kas atsisako lankytis „Žalgirio“ rungtynėse. Jų nuomone, Ą. Tubelis nusipelnė pasmerkimo dėl prieš daugelį metų nuvilnijusio skandalo, kai atstovaudamas Vilniaus „Ryto“ jaunimo komandai jis tyčia mindė „Žalgirio“ klubo emblemą.
Aistruolių skanduočių žalgiriečiams šįsyk neprireikė. Jie šiauliečius nokautavo antrajame kėlinyje, spurtuodami 27:9. Vėliau Dariaus Songailos treniruojami svečiai intrigos nebeatkūrė. Tai buvo jau antroji „Žalgirio“ pergalė LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse. Pirmajame susitikime išvykoje jie 87:78 įveikė „Jonavos“ krepšininkus.
Turėjo ir pastabų
Žalgiriečių vedliu trečiadienį tapo ekipoje debiutavęs vokietis Maodo Lo. Europos čempionas pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 17 naudingumo balų.
Rezultatyvumu Kauno klube niekas neprilygo Ignui Brazdeikiui. Po čiurnos operacijos į aikštę grįžęs gynėjas įmetė 13 taškų (2/3 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud.). Po 12 taškų pridėjo vidurio puolėjai – Mosesas Wrightas bei Laurynas Birutis. Ą. Tubelis surinko 9 taškus, Nigelis Williamsas-Gossas 7, Sylvainas Francisco ir Deividas Sirvydis po 6.
Vienintelis ryškesnis šviesulys „Šiaulių“ klube buvo Jordanas Brownas, mačą baigęs su 16 taškų, 5 atkovotais kamuoliais ir 13 naudingumo balų. Šiauliečiai savo gretose vis dar neturi Europos čempionate traumą patyrusio esto Siimo-Sanderio Venės.
„Kaip trenerio manęs neramina žaidimo bangavimas, bet kaip buvęs krepšininkas aš suprantu, kad pasitaiko lengvo atsipalaidavimo, – dėstė T. Masiulis. – Dabar esame jau visi susirinkę, tad vyksta savotiškas apsitrynimas. Dirbame ir ruošiamės Eurolygos startui“.
Pasak „Žalgirio“ vairininko, perlaužti rungtynių eigą šeimininkams padėjo antrajame ketvirtyje pakeista gynybos sistema.
„Prieš tai darėme klaidų, leisdami varžovams prasiveržti į jiems palankią pusę. Trečiajame ketvirtyje leidome priartėti, nes gal dešimt taškų praleidome neprasižengdami, nors dėl pražangų rezervo galėjome tai padaryti“, – analizavo T. Masiulis.
Po Klaipėdos – Monakas
Anot „Šiaulių“ komandos trenerio D. Songailos, tai buvo ir turbūt liks geriausia komanda, prieš kurią jo auklėtiniai žais šį sezoną.
„Pralaimėjome, tačiau gerai yra tai, kad tokiame kontekste gavome daug naudingos informacijos“, – kalbėjo jis.
Kaip trenerio manęs neramina žaidimo bangavimas, bet kaip buvęs krepšininkas aš suprantu.
Naujasis Saulės miesto ekipos strategas savo trenerio karjerą pradėjo Kauno klube. D. Songaila jau spėjo iškovoti pirmąją pergalę LKL turnyre – šiauliečiai pirmajame ture išvykoje 93:85 pranoko lygos naujokus „Gargždus“.
„Žalgiris“ pirmajame Eurolygos sezono mače spalio 1 d. Monake susitiks su šio miesto komanda. Pirmąsias namų rungtynes kauniečiai žais spalio 3 d. su buvusia T. Masiulio ekipa – Stambulo „Fenerbahçe“, kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius.
Prieš Eurolygos kovas LKL čempionai šeštadienį svečiuose dar sužais su Klaipėdos „Neptūnu“.
Naujausi komentarai