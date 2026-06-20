Krepšinio kartas sujungė simbolinis kamuolys

Lietuvoje krepšinis gyvuoja 104 metus, bet pirmą kartą per visą šį laikotarpį mūsų šalis iškovojo teisę surengti Europos moterų krepšinio čempionatą.
41-osios Senojo žemyno pirmenybės 2027 m. birželio 16–27 d. vyks Lietuvoje, Belgijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Klaipėdoje bus surengtas vienos grupės turnyras, o Vilniuje – ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo etapai.
Likus metams iki turnyro starto, „Krepšinio namuose“ įvyko pirmasis jam skirtas renginys – iškilmingas „EuroBasket 2027“ pristatymas.
Jame svarbų vaidmenį atliko 1997 m. Europos čempionėmis Budapešte tapusios Lina Dambrauskaitė, Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, Jolanta Vilutytė, Dalia Kurtinaitienė, Jovita Jutelytė, Rasa Kreivytė, Reda Aleliūnaitė, Jurgita ir Aneta Kaušaitės, Irena Baranauskaitė, Rima Petronytė. Dėl asmeninių priežasčių negalėjo atvykti tik Lina Brazdeikytė.
1997-ųjų čempiones pagerbė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, tapęs „EuroBasket 2027“ Lietuvoje globėju, sėkmės linkėjo olimpiniai čempionai Laura Asadauskaitė, Valdemaras Chomičius, Rimas Kurtinaitis.
„Į mūsų šalį vėl atkeliauja nuostabi didžiojo krepšinio šventė. 2011-ųjų Europos vyrų krepšinio čempionatas buvo pripažintas vienu geriausių visų laikų Senajame žemyne. Turime viską, kad ir 2027-ųjų Europos moterų krepšinio čempionatas būtų taip įvertintas“, – sakė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Renginio kulminacija – Europos čempionių autografais išmarginto kamuolio perdavimas šių dienų Lietuvos rinktinės vyriausiajam treneriui Viliui Stanišauskui ir ilgametei žaidėjai Giedrei Labuckienei.
„Mūsų šaliai tenka didžiulė atsakomybė, nes norinčiųjų priimti lemiamus čempionato etapus buvo daug, o teisė patikėta būtent mums“, – pabrėžė „EuroBasket 2027“ Lietuvoje organizacinio komiteto vadovas, auksinės 1997 m. moterų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Vydas Gedvilas.
– Kaip vertinate pirmą būsimo Europos čempionato renginį? – paklausėme V. Gedvilo.
– Džiugu sulaukus tiek svečių, ypač moterų krepšiniui, kuris nelepinamas dėmesiu. Atvyko skirtingos žaidėjų kartos – ir vyriausios veteranės, ir šių dienų rinktinės narės. Susirinko beveik visa auksinė mūsų laikų rinktinė. Nuotoliniu vaizdo įrašu mus pasveikino puikų debiutinį WNBA sezoną žaidžianti dabartinės komandos lyderė Laura Juškaitė.
– Kalbos tarp senų bendražygių turbūt nenutilo iki vėlyvos nakties?
– Buvo daug labai šiltų akimirkų. Susitikome su žaidėjomis, su kuriomis prieš 30 metų nuveikėme sunkiai įsivaizduojamą darbą – iškovojome Europos čempionių taurę. Nemažai jų dabar gyvena ne Lietuvoje, tad matomės retai. Džiaugiuosi, kad pavyko asmeniškai įteikti Lietuvos šimtmečio rinktinės krepšininkės trofėjų V. Šulskytei-Beselienei. Mūsų olimpinė, pasaulio ir Europos čempionė į Lietuvą parskrido po daugelio metų, praleistų Izraelyje, o pastaruoju metu – ir JAV.
– Iki Europos čempionato lieka metai. Kokie organizaciniai darbai dar laukia?
– Galima sakyti, kad jie tik įsibėgės. Reikia užbaigti formaliąją dalį – pasirašyti sutartis su turnyrą priimsiančiais Klaipėdos ir Vilniaus miestais. Esame ramūs dėl arenų. Dar laukia viešbučiai, logistika, savanoriai, rėmėjai, televizijos transliacijos ir daugelis kitų reikalų, kuriuos turime suderinti su Tarptautine krepšinio asociacijų federacija (FIBA).
Mūsų rinktinėje turėsime gražų talento ir patirties lydinį.
– Simboliška, kad Europos pirmenybės vyks po 30 metų, kai Jūsų vedama rinktinė Vengrijoje nužygiavo iki aukso medalių. Gal ir dabartinės įpėdinės su dviem WNBA žaidėjomis: Juste Jocyte ir Laura Juškaite – bus pajėgios tai padaryti?
– Pirmiausia lauksime, kokias varžoves grupėje lems burtai, tai paaiškės pasibaigus atrankos etapui. Bet kuriuo atveju mūsų rinktinė – perspektyvi kaip reta. Būtų gražu, kad istorinės 1997-ųjų pergalės proga lietuvės vėl užkoptų ant prizininkių pakylos. Tai padaryti bus be galo sunku. Yra aiškios favoritės ispanės, laiminčios visų amžiaus grupių merginų ir suaugusiųjų Europos čempionatus, itin talentingos prancūzės, belgės, dar kelios pretendentės į trofėjus. Tačiau ir mes turėsime gražų talento ir patirties lydinį. Manau, mūsiškės, turėdamos savų sirgalių užnugarį, padarys viską, kad Lietuva iškovotų olimpinį kelialapį, galbūt pasipuoštų ir ilgai laukiamais medaliais.
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