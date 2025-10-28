Krepšininkai pasistengė, kad sirgaliai nenuobodžiautų

Nelengva treniruotė
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionate Kauno „Žalgiris“ svečiuose 89:73 įveikė „Gargždų“ ekipą.
Abiejų komandų žaidėjai keliolika atakų užbaigė žiūrovus nuo kėdžių pakėlusiais akrobatiniais metimais – kamuolio dėjimais į krepšį.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti beveik pusketvirtos minutės, gargždiškiai buvo priartėję 70:75.
Tuomet blykstelėjo ekstremalių situacijų specialistas žalgirietis Sylvainas Francisco: pataikė tritaškį, perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą Edgarui Ulanovui, pats dar pelnė dvitaškį bei tritaškį ir LKL čempionai nutolo 85:70.
„Labiausiai džiugina pergalė, o žaidimas – šiaip sau... Galbūt pagalvojome, kad Gargžduose viskas bus lengva? Kita vertus, bandėme šias rungtynes išnaudoti kaip treniruotę, kurių turime nedaug“, – po varžybų kalbėjo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Legionierius nepadės
Šiandien žalgiriečiai savo arenoje žais Eurolygos turnyro septinto turo rungtynes su Bolonijos „Virtus“.
Kauno komanda (4 pergalės, 2 pralaimėjimai) – ketvirtoje vietoje, Italijos atstovai (taip pat 4 ir 2) – šešti.
„Varžovų gretose yra gerų metikų: Carsenas Edwardsas, Mattas Morganas. Taškų bet kokiu atveju vis tiek susirinks, bet stengsimės apsunkinti jų bandymus“, – svarstė T. Masiulis.
„Žalgirio“ vyriausiasis treneris patvirtino, kad nei su „Virtus“, nei spalio 30-ąją su Vilerbano ASVEL nežais kojos raumenų traumą patyręs Nigelis Williamsas-Gossas, tačiau į kovos rikiuotę turėtų grįžti Maodo Lo, praleidęs rungtynes su „Gargždais“.
Lapkričio 2-ąją žalgiriečiai namuose egzaminuos Vilniaus „Rytą“.
Pelnė 230 taškų
Šio LKL sezono rezultatyvumo rekordą užfiksavo Klaipėdos „Neptūno“ ir „Jonavos Hipocredit“ ekipos, per rungtynes pelniusios iš viso 230 taškų.
Uostamiesčio krepšininkai šventė pergalę 117:113. Ankstesnis rekordas priklausė Kėdainių „Nevėžiui-Paslaugų klubui“ ir „Šiauliams“ (107:93).
„Neptūno“ atakų organizatorius Arnas Velička atliko 14 rezultatyvių perdavimų – tai irgi šio LKL sezono rekordas. Geriausias visų laikų rezultatas – 21 rezultatyvus perdavimas – nuo 2024-ųjų balandžio priklauso buvusiam Kėdainių klubo legionieriui Amitui Ebo.
Spalio 29-ąją klaipėdiečių laukia Europos taurės turnyro mačas svečiuose su Liublianos „Olimpija“. A grupėje „Neptūnas“ (1 ir 3) – devintas, Slovėnijos čempionai (3 ir 1) – antri.
Tądien B grupės rungtynes namuose žais Panevėžio „Lietkabelis“ (1 ir 3, aštunta vieta) – susitiks su Podgoricos „Buducnost“ (2 ir 2, ketvirta vieta).
Panevėžiečiai, privertę kapituliuoti LKL favoritus „Žalgirį“ (87:85) ir „Rytą“ (89:84), neatsilaikė prieš turnyro lentelės žemumose esantį Utenos „Juventus“ – 73:82.
Rezultatai
„Gargždai“–Kauno „Žalgiris“ 73:89 (16:24, 17:21, 20:16, 20:28). 1 500 žiūrovų. J. Pipkinsas 18 taškų, B. Griciūnas 15 (11 atkovotų kamuolių), D. Gailius 12 / E. Ulanovas (5 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai) ir I. Brazdeikis po 13 taškų, M. Wrightas 11, S. Francisco ir L. Birutis po 10.
Klaipėdos „Neptūnas“–„Jonava Hipocredit“ 117:113 (32:26, 20:36, 39:27, 26:24). 1 584 žiūrovai. H. Cleary 16 taškų, Z. Watermanas (6 atkovoti kamuoliai) ir A. Velička (14 rezultatyvių perdavimų) ir D. Tarolis (6 atkovoti kamuoliai) po 15, R. Lomažas 14, M. Pacevičius 12, A. Beručka 11 / D. Slavinskas 19 taškų, J. Henry 17, E. Stankevičius 15 (6 rezultatyvūs perdavimai), A. Sidarevičius 14, H. Henningssonas 13, B. Krikke'as 12, M. Ashtonas-Langfordas 10.
Vilniaus „Rytas“–„Šiauliai“ 94:79 (32:24, 25:21, 21:21, 16:13). 2 357 žiūrovai. J. Hardingas 19 taškų, A. Gudaitis ir G. Radzevičius (3/4 tritaškių) po 15, J. Walkeris 12 / C. Redisshas 25 taškai (5/11 tritaškių), V. Kariniauskas 20.
Utenos „Juventus“–Panevėžio „Lietkabelis“ 82:73 (27:22, 21:22, 15:10, 19:19). 1 584 žiūrovai. D. Danielsas 20 taškų (7 atkovoti kamuoliai), L. Uleckas 17 (10 atkovotų kamuolių), P. Valinskas ir I. Vranešas (8 atkovoti kamuoliai) po 16 / J. Morrisas 24 taškai, A. Rubitas 18 (7 atkovoti kamuoliai), P. Danusevičius 10.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 5 1
2. „Rytas“ 5 1
3. „Neptūnas“ 4 2
4. „Lietkabelis“ 4 3
5. „Šiauliai“ 3 4
6. „Gargždai“ 2 4
7. „Nevėžis-Pask. kl.“ 2 4
8. „Juventus“ 2 4
9. „Jonava Hipocredit“ 1 5
