Po sutriuškinimo namuose - žalgiriečių atsiprašinėjimai

„Žalgirio“ gretose pirmasis tolimu metimu pasižymėjo Sylvainas Francisco, baudą įmetė Laurynas Birutis, puolime atkovotą kamuolį taškais vertė Ąžuolas Tubelis – 6:4. Ą.Tubelis pelnė dvitaškį su pražanga, baudas sumetė Edgaras Ulanovas, po krepšiu prasiveržė Nigelas Williamsas-Gossas – 13:18. Per likusias 3 pirmojo kėlinio minutes šeimininkams baudas sumetė Mosesas Wrightas ir S. Francisco, bet varžovai rinko dar daugiau taškų – 17:28.
Po puikiai išpildyto derinio Deividas Sirvydis smeigė tritaškį, vėliau N. Williamsas-Gossas realizavo baudų metimus, D. Sirvydis pelnė taškus greitoje atakoje – 24:28. L. Birutis dukart įmetė po S. Francisco perdavimų, pats Sylvainas taikliai atakavo iš toli – 31:34. Maodo Lo ir E. Ulanovas pataikė dvitaškius, o per antrąjį kėlinį vos 9 taškus praleidę žalgiriečiai priartėjo – 35:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje L. Birutis lygino rezultatą (37:37), bet varžovų snaiperis Cole‘as Swideris greitai atsakė 6 taškais – 37:43. N. Williamsas-Gossas įmetė dvitaškį ir tolimam metimui išvedė Dustiną Slevą – 42:45. L. Birutis dėjo į krepšį po S. Francisco perdavimo, N. Williamsas-Gossas pataikė iš trijų taškų zonos – 47:52. M. Wrightas ir E. Ulanovas pelnė dvitaškius, tačiau žalgiriečiai prieš paskutinį ketvirtį atsiliko 51:60.
E. Ulanovas tritaškiu dar gaivino viltį (54:65), S. Francisco ir N. Williamsas-Gossas pelnė taškus, bet varžovai dar labiau nubėgo į priekį – 59:80. Pirmuosius taškus šio sezono Eurolygoje rinko Dovydas Giedraitis, tritaškį įmetė I. Brazdeikis, o švieslentė fiksavo galutinį rungtynių rezultatą – 64:87.
„Žalgiris“: N. Williamsas-Gossas 11, S. Francisco 10 (5 rez. perd.), E. Ulanovas 9 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), L. Birutis 9, Ą. Tubelis 6 (6 atk. kam., 2 blk.), D. Sirvydis 5 (2 per. kam.), M. Wrightas 4, D. Sleva 3, I. Brazdeikis 3, D. Giedraitis 2, M. Rubštavičius 0.
„Anadolu Efes“: C. Swideris 18, V. Poirier 14 (6 atk. kam.), J. Loydas 12.
„Negalime taip startuoti namuose, leisti varžovams iškart pelnyti 28 taškus nėra priimtina. Trečiajame kėlinyje Cole'o Swiderio tritaškiai sukrovė pranašumą ir nusprendė susitikimą. Nesvarbu pirmaujame 10 taškų ar pralaimime 10 taškų, turime žinoti, ko mes norime. Turime žaisti kaip vienas kumštis. Šito kažkiek pasigendame, pradedame žaisti po vieną, per anksti pradedame panikuoti. 10 ar 11 taškų deficitas po pirmojo kėlinio nėra tragedija, ką įrodėme antrajame ketvirtyje. Reikia tikėti ir žaisti visa jėga, - dėstė T. Masiulis. - Atsiprašau sirgalių, jog mano komanda taip žaidžia, nesugebu jų nuteikti, kad negalime duoti nieko už dyką. Turime gerbti fanus, turime gerbti šitą klubą. Čia mano didžiausia kaltė“.
