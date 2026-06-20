Komandose – naujokai ir gerai pažįstami veidai

Sugrįžo M. Blaževičius
Kauno „Žalgiris“ šią savaitę sukirto rankomis su naujoku, 188 cm ūgio gynėju amerikiečiu Sabenu Lee, ir atsisveikino iškart net su trimis krepšininkais.
Kitą sezoną žalios ir baltos spalvų marškinėlių nevilkės Mosesas Wrightas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis – baigė galioti šių žaidėjų sutartys.
M. Wrightas į „Žalgirį“ atvyko praeitą vasarą, I. Brazdeikis komandoje praleido pastaruosius du, o L. Birutis – keturis sezonus.
Vakar Lietuvos čempionų klubas patvirtino, kad po pertraukos „Žalgirio“ marškinėlius vėl užsivilks 24-erių 211 cm ūgio Marekas Blaževičius. Sutartis (pagal formulę 2+1) su juo galios iki 2028–2029 m. sezono pabaigos.
Pastaruoju metu M. Blaževičius žaidė Turkijoje, Bursos „Tofas“ komandoje, su kuria nužygiavo iki Čempionų lygos aštuntfinalio.
„Labai džiaugiuosi, kad atsirado galimybė antrą kartą ateiti į „Žalgirį“, tačiau šįsyk aš jau ne jaunasis krepšininkas – jaučiuosi tvirčiau, užtikrinčiau, pasisėmęs patirties“, – teigė M. Blaževičius.
„Prieš ketverius metus jis buvo visai kitas Marekas negu dabar. Praeitą vasarą stebėjome jį žaidžiantį Lietuvos rinktinėje, matyti, kad krepšininkas stipriai pažengęs į priekį, naudingesnis. Puikiai žinome Mareko charakterį – jis yra kovotojas, suteikia komandai energijos, todėl labai smagu, kad prisijungė prie mūsų“, – sakė „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
Serbijos ir Italijos žiniasklaidos duomenimis, prie pat Kauno klubo slenksčio stovi du potencialūs naujokai: buvęs Belgrado „Partizan“ legionierius, 196 cm ūgio puolėjas amerikietis Sterlingas Brownas ir 180 cm ūgio gynėjas amerikietis Carsenas Edwardsas iš Bolonijos „Virtus“.
Sutartys su lietuviais
Vienų metų licenciją dalyvauti Europos taurės turnyre gavęs „Šiaulių“ klubas užmetė tinklus ne vien Lietuvoje.
Pirmas naujokas – 28-erių 205 cm ūgio vidurio puolėjas Martynas Pacevičius, pastaruosius trejus metus atstovavęs Klaipėdos „Neptūnui“.
„Labai džiaugiamės pasikvietę patyrusį žaidėją. Martynas – ypač atletiškas, gynybos ramstis“, – teigė „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas.
Dariaus Songailos treniruojamą ekipą taip pat papildė 26-erių 207 cm ūgio vidurio puolėjas Erikas Venskus iš Utenos „Juventus“ ir iš Valbžycho „Gornik“ (Lenkija) sugrįžęs 33-ejų 203 cm ūgio puolėjas Tauras Jogėla.
„Erikas – geras metikas, tad ypač vidurio puolėjo pozicijoje gali išplėsti žaidimą. Praeitą sezoną turėjome problemų kovodami dėl kamuolio, o Tauro savybės: energija, fiziškumas ir atletiškumas – gali prisidėti prie pozityvių pokyčių“, – kalbėjo D. Songaila.
Prieš ketverius metus jis buvo visai kitas Marekas negu dabar.
Veteranas liko Klaipėdoje
„Neptūnas“ ir Panevėžio „Lietkabelis“ turi penkerių metų Europos taurės turnyro licencijas.
Uostamiesčio klubas dar vieniems metams pratęsė sutartį su 37-erių metų 188 cm ūgio gynėju Mindaugu Girdžiūnu.
„Mindaugas – kertinė komandos dalis, pavyzdys jaunimui, jo žodis drabužinėje – svarus, – sakė „Neptūno“ sporto direktorius Branko Mirkovičius. – Džiugu, kad pavyko greitai ir sklandžiai susitarti.“
„Lietkabelis“ atsisveikino su 25-erių 206 cm ūgio puolėju Pauliumi Danisevičiumi, kuris karjerą tęs Turkijoje.
Panevėžiečių vyriausiojo trenerio Nenado Čanako asistentu tapo kaunietis Tautvydas Šležas, pastaruoju metu dirbęs su „Žalgirio“ jaunimo komanda.
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