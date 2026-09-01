Jonas Valančiūnas: žengiame tinkama linkme

Sudėtys – su spragomis
Kontrolinių rungtynių etapą žalgiriečiai pradėjo pergale – savo aikštėje įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamą Rygos „Zelli“ komandą 97:85.
Varžybas praleido nacionalinėms rinktinėms atstovaujantys Ąžuolas Tubelis, Marekas Blaževičius ir Maodo Lo, dėl nesunkių traumų – Nigelas Williamsas-Gossas ir Sabenas Lee.
„Zelli“ gretose nebuvo Tomo Talcio, Klavso Čavaro, Tomo Skujos ir Isaaco Johnsono.
„Žalgiryje“ debiutavęs Jonas Valančiūnas surinko 20 taškų (pataikė 7/10 dvitaškių, 6/7 baudų metimų), devynis kartus atkovojo kamuolį.
„Pirma treniruočių savaitė buvo intensyvi, bet rungtynės – visai kitoks ritmas, pamatėme, kad dar labai daug ką reikia šlifuoti, – po mačo „Žalgiris Insider“ studijoje kalbėjo J. Valančiūnas. – Rygiečių testas – geras: varžovai agresyviai gynėsi, spaudė. Nesutrikome. Žengiame tinkama linkme.“
„Mums reikia išmokti žaisti su Jonu, o jam – su mumis, bet tai tik laiko klausimas“, – teigė vyriausiasis treneris T. Masiulis.
Kitą savaitę – į Londoną
Rytoj Kaune numatytos „Žalgirio“ rungtynės su Utenos „Juventus“ krepšininkais.
Uteniškiai įveikė Lietuvoje viešinčią Baku „Sabah“ ekipą 89:84 ir 93:69 – „Jonavos Hipocredit“ komandą. Azerbaidžano čempionai savo ruožtu 92:80 nugalėjo „Šiaulius“.
Rugsėjo 6-ąją žalgiriečiai savo aikštėje išmėgins jėgas su „Sabah“, o vėliau dalyvaus tarptautiniame turnyre Londone, kur 10 d. lauks akistata su Eurolygos dalyviu Paryžiaus klubu.
Paryžiečiai per pirmas kontrolines rungtynes 89:85 privertė kapituliuoti Orleano „Loiret Basket“ ekipą.
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionatą kauniečiai pradės rugsėjo 17-ąją svečiuose su „Gargždų“ komanda. Gargždiškiai, ruošdamiesi sezonui, 107:67 sutriuškino latvių „Ventspils“. 20 d. „Žalgiris“ susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“, kuris ikisezoninę dvikovą netikėtai 68:77 pralaimėjo LKL debiutantei „Tauragei“.
Mums reikia išmokti žaisti su Jonu, o jam – su mumis.
Debiutavo I. Sargiūnas
Rugsėjo 24-ąją žalgiriečiai viešės Belgrade – žais pirmą Eurolygos mačą su „Crvena zvezda“.
Belgradiečiai šią savaitę dalyvaus turnyre Heraklione, kur taip pat varžysis Milano „Armani Olimpia“, Pirėjo „Olympiakos“ ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“.
Igno Sargiūno atstovaujama „Fenerbahce“ praeitą savaitę 70:82 nusileido Kocaelio „Glint Korfez Basket“ (lietuvis pelnė 10 taškų).
Rezultatai
„Žalgiris“–„Zelli“ 97:85 (24:15, 14:22, 34:24, 25:24). J. Valančiūnas 20 taškų (9 atkovoti kamuoliai), S. Brownas 14 (3 rezultatyvūs perdavimai), K. Akobundu-Ehiogu (4 atkovoti kamuoliai), M. Grigonis ir C. Edwardsas (3 rezultatyvūs perdavimai) po 13 / M. Varnas 17 taškų, B. Shungu (4 atkovoti kamuoliai) ir R. Šulcsas po 13, T. Wahlas 12 (8 atkovoti kamuoliai).
„Juventus“–„Jonava Hipocredit“ 93:69 (22:11, 24:16, 24:25, 23:17). C. Reynoldsas 20 taškų (4/5 tritaškių), J. Pagenkopfas 16, Ch. Hunteris ir L. Beliauskas (3/5 tritaškių) po 15 / D. Harrisonas 22 taškai (4/7 tritaškių), R. Mesidoras 12 (7 rezultatyvūs perdavimai).
„Šiauliai“–„Sabah“ 80:92 (23:27, 21:24, 19:17, 17:24). C. Hendersonas 18 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai, S. Jarumbauskas 12 (5 atkovoti kamuoliai), S. Fofana 10 (6 rezultatyvūs perdavimai) / F. Fidleris 21 taškas, M. Ertelis 17, N. Perkinsas 16.
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