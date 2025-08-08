Jaunimo krepšinio vasara: iššūkiai – toli nuo Lietuvos

Rankų nenuleido
Portugalijoje vykstančiame Europos jaunimo (iki 20 metų) merginų krepšinio čempionate Egidijaus Ženevičiaus treniruojama komanda aštuntfinalyje 62:61 (18:13, 20:17, 12:21, 12:10) palaužė Slovėnijos ekipą ir pateko į ketvirtfinalį.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ šiai rinktinei yra iškėlusi tikslą užimti 5–12 vietas.
Lietuvės startavo nesėkmingai: A grupėje 80:91 pralaimėjo belgėms, 48:89 – ispanėms. Viltis atgaivino pergalė 101:95 prieš Izraelio atstoves ir fenomenalus Danielės Paunksnytės pasirodymas: 43 taškai (iš jų 8/11 tritaškių), 9 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 48 naudingumo balai.
Per mačą su slovėnėmis mūsiškės pirmavo 26:15, 42:30, tačiau varžovės atsitokėjo ir persvėrė rezultatą savo naudai – 51:50. Ketvirtą kėlinį likus žaisti 32 sek. tritaškį pataikė D. Paunksnytė, netrukus baudos metimu persvarą padidino Sintija Aukštikalnytė – 62:58 ir lietuvės šoko pergalės šokį.
S. Aukštikalnytė surinko 23 taškus, Victorija Matulevičius – 15, D. Paunksnytė – 9 ir šešis kartus atkovojo kamuolį.
Kaimynių nesėkmės
Vakar Lietuvos krepšininkės dėl bilieto į pusfinalį kovėsi su pirmą pergalę Europos čempionate šventusiomis islandėmis – jos aštuntfinalyje 77:74 privertė kapituliuoti Nyderlandų rinktinę.
Staigmeną pateikė ir buvusi A grupės autsaiderė Izraelio komanda – 81:74 nugalėjo vieną favoričių Prancūzijos ekipą.
Iš kovos dėl medalių pasitraukė kaimynės: latvės 70:101 nusileido italėms, o lenkės 86:92 – švedėms.
Pernai Lietuvoje įvykusio dvidešimtmečių čempionato aukso medalius iškovojo prancūzės, sidabrą pelnė ispanės, bronzą – italės. Viliaus Staniškausko treniruota Lietuvos rinktinė užėmė dešimtą vietą.
Išbandymai Tbilisyje
Šiandien Tbilisyje (Sakartvelas) startuos Europos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų krepšinio čempionatas.
Trenerio Tomo Tarasevičiaus vadovaujama Lietuvos komanda A grupėje varžysis su Estijos, Turkijos ir Izraelio atstovais. Aštuntfinalyje lauks akistata su kuria nors B grupės ekipa – Šveicarijos, Suomijos, Slovėnijos arba Prancūzijos.
Mūsiškiai – liepos mėnesį įvykusio Europos jaunimo olimpinio festivalio bronzos medalių laimėtojai (įveikė slovėnus, pralaimėjo Izraelio ir Prancūzijos krepšininkams ir dukart nugalėjo serbus), Baltijos taurės turnyro vicečempionai (palaužė ukrainiečius ir estus, bet nusileido latviams).
Jaunimo čempionatuose grupių etapas beveik nieko nereiškia.
„Olimpiniame festivalyje įdėmiai stebėjome tas rinktines, kurios potencialiai gali kautis dėl Europos čempionato medalių ir penkių kelialapių į 2026-ųjų pasaulio čempionatą. Pusfinalis su prancūzais mums nenusisekė (lietuviai pralaimėjo 85:95 – red. past.). Manau, tikrai galėjome laimėti“, – sakė T. Tarasevičius.
Įvardijo stiprybę
Anot trenerio, mūsų komandos stiprybė – universalumas.
„Negalėčiau išskirti vieno krepšininko, kuriam iškritus iš kovos rikiuotės mūsų žaidimo kreivė labai smuktų žemyn. Esame gana tolygi komanda, – svarstė T. Tarasevičius. – Jaunimo čempionatuose grupių etapas beveik nieko nereiškia, viską lemia atkrintamosios varžybos. Labai svarbu, kaip konkrečią dieną žaidėjai sugebės išpildyti planą A, o jeigu nepavyks, kaip realizuos planą B. Reikia laimėti tada, kai to reikia labiausiai.“
Lietuvos rinktinėje – Gabrielius Buivydas, Arnas Erlickis, Kristupas Sabeckas, Lukas Lukošiūnas, Paulius Veliulis, Benas Biržinis, Jokūbas Kukta, Rojus Stankevičius, Simas Raščius, Lukas Šiškauskas, Joris Sinica ir Augustas Kičas.
