Įvertino Baltijos šalių derbį: lietuviams gainioti latvius bus labai sudėtinga

Vakar Europos vyrų krepšinio čempionate baigėsi pirmojo etapo grupių kovos. Po jų paaiškėjo visos šešiolika komandų, kurios pateko į aštuntfinalį. Paskutinėse C grupės rungtynėse Graikija 90:86 palaužė Ispaniją. Ši pergalė leido graikams užimti pirmą vietą grupėje. Titulą praradę ispanai liko tik penkti ir savo pasirodymą jau baigė.
Antroje vietoje liko Italija, kuri nemažu taškų skirtumu 89:54 laimėjo prieš Kiprą. Rungtynėse dėl trečiosios vietos Bosnija ir Hercegovina 84:74 pranoko ketvirtą vietą užėmusį Sakartvelą. Lenkija netikėtai vienu tašku – 69:70 nusileido pasirodymą garbingai baigusiai Belgijai. Vis tik šis pralaimėjimas lenkams didelės įtakos neturėjo, nes jie D grupėje finišavo antri.
D grupės nugalėtoja tapo Prancūzija, net 114:74 taškų skirtumu sutriuškino be pergalės likusią Islandiją. Trečią vietą užėmusi Slovėnija po permainingos kovos 106:96 palaužė Izraelį, kuris liko ketvirtas.
Šiandien čempionato komandoms laisva diena, nes visos atvyksta į Rygą. Jau rytoj prasidės lemiamos atkrintamųjų kovos. Į aštuntfinalį jau anksčiau patekusi Lietuvos rinktinė rytoj kausis su šeimininke Latvija. O pergalės atveju ketvirtfinalyje žais su Graikijos ir Izraelio poros nugalėtoja.
Sporto komentatorius Giedrius Vaitkevičius teigė, kad Europos vyrų krepšinio čempionato aštuntfinalyje tikrai trūks ispanų.
„Tai yra vieninteliai Europos čempionai, kurie per visą istoriją nesugebėjo patekti į atkrintamąsias varžybas – tikrai keista. Prieš čempionatą, kiek teko kalbėtis su kolegomis ir pačiam prognozuoti, sakiau, kad labiausiai nuvils Ispanijos rinktinė. Į čempionatą atvažiavo labai jauna komanda. Buvo galima tikėtis, kad jiems ne taip gerai seksis“, – savo įžvalgomis dalinosi vyras.
Pasak G. Vaitkevičiaus, šiais metais labai nustebino Turkija. Galime tikėtis aukštų šios komandos pozicijų.
„Turkiją, manau, kad galima priskirti prie pagrindinių favoritų. Ši rinktinė labai gerai atrodė grupių etape, laimėjo visas rungtynes. Turkija turi šiais metais ne tik labai gerą komandą, bet ir labai gerą priekinę liniją. Pagal dabartinę situaciją, atrodo, kad ji gali keliauti net iki finalo. Graikija ir Turkija – galimas pusfinalis, kuris laukia“, – prognozavo sporto komentatorius.
Nuo 2020 metų Lietuva ir Latvija žaidė šešis kartus. Šių rinktinių laimėjimai ir pralaimėjimai labai svyruoja. G. Vaitkevičiaus teigimu, atrodo, kad šį kartą laimės korta labiau latvių pusėje.
„Rungtynės yra rungtynėms nelygios. Kartais viena komanda stipresnė, kartais kita. Yra dar ir psichologinis aspektas. Vis dėlto, tai yra Baltijos šalių derbis. Latviai dabar neturi Andrejaus Gražulio, bet lietuvių prarastas Rokas Jokubaitis – daug skaudesnis praradimas. Jis buvo pagrindinis komandos variklis, pagrindinis žaidėjas.
Latviai yra tritaškininkų komanda – tai jų pagrindinė stiprybė. Jeigu reikėtų lyginti dabartinę komandų formą, tai sakyčiau, kad latviai yra favoritai. Jie žais namuose, turi geresnę gynėjų grandį ir nepalankų žaidimą Lietuvai – tritaškių metimą. Reikia tikėtis, kad Lietuva kausis ir pamatysime gerą savo šalies rinktinės žaidimą“, – teigė vyras.
Sporto komentatorius sako, jog mūsų laukia itin įdomi kova tarp kaimyninių rinktinių.
„Jonas Valančiūnas yra labai svarbus, reikia kišti jam kamuolį į baudos aikštelę. Klausimas, kiek jis apskritai gali žaisti. Gynyboje problemų bus, kai latviai meta tiek tritaškių. Jeigu latviams kamuolys nekris, tuomet lietuviai turi didesnę galimybę laimėti. Tačiau J. Valančiūnui ir kitiems komandos žaidėjams gainioti latvius bus labai sudėtinga.
Latviai žaidžia namuose, o žinome, kai tai yra privalumas. Iš kitos pusės – didžiulis spaudimas, nes tai atkrintamosios varžybos ir pralaimėti negalima. Bus labai įdomus Baltijos šalių derbis, mūsų laukia puiki kova“, – kalbėjo G. Vaitkevičius.
Lietuvos ir Latvijos aštuntfinalio rungtynės įvyks jau šeštadienį, 18.30 val., Rygos arenoje.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai